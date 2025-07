Com hat-trick de novo centroavante, São Paulo faz 6 a 0 em jogo-treino

Em preparação para o retorno do Campeonato Brasileiro, o São Paulo venceu o time Sub-20 por 6 a 0 em jogo-treino nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda.

O que aconteceu

O atacante Dinenno marcou três gols na atividade e foi o principal destaque do treino. Alisson (2) e Marcos Antônio completaram o placar da vitória tricolor.

O técnico Hernán Crespo comandou o trabalho e testou formações diferentes em cada tempo. Foi a primeira oportunidade do treinador de observar o elenco em ritmo de jogo desde o retorno ao clube.

Lucas e Ferreira participaram do treino com bola durante a fase de transição física. Os dois iniciaram com exercícios técnicos e depois fizeram um complemento individual com a preparação.

O volante Luiz Gustavo segue o cronograma de recuperação de tromboembolismo pulmonar. Ele realizou atividades no campo, mas ainda sem impacto.

O São Paulo volta a campo oficialmente no dia 12 de julho, contra o Flamengo, no Maracanã. Em seguida, enfrenta o Red Bull Bragantino fora de casa, no dia 16, às 21h30.