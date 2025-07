Com defesa modificada e Facundo titular, Abel define Palmeiras para enfrentar o Chelsea; veja escalações

O Palmeiras está definido para o jogo decisivo desta sexta-feira, contra o Chelsea, pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O técnico Abel Ferreira fez duas mudanças forçadas na equipe, com as entradas de Micael na zaga e Vanderlan na lateral esquerda.

Substituindo o suspenso Gustavo Gómez, Micael, portanto, formará a dupla de zaga com Bruno Fuchs, que ocupa o lugar de Murilo, que trata de uma lesão na coxa esquerda. Enquanto isso, Vanderlan terá a primeira chance como titular na competição e tem a missão de assumir a posição de Piquerez, também suspenso.

Além disso, Abel fez mais uma mudança em relação ao time que venceu o Botafogo por 1 a 0 nas oitavas de final, no último sábado, com a entrada de Facundo Torres. Mauricio vai para o banco, enquanto Allan segue entre os titulares.

Sendo assim, a escalação do Palmeiras tem: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Vanderlan; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Allan; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.

Tá chegando a hora e eu tô escalado! ? pic.twitter.com/88jXDPbtlK ? SE Palmeiras (@Palmeiras) July 4, 2025

O Chelsea, de Enzo Maresca, tem o desfalque do voante Moises Caicedo, que cumprirá suspensão automática. Além dele, o artilheiro do time inglês no torneio, Pedro Neto, vai para o jogo. O atacante brasileiro João Pedro, recém chegado, começa no banco.

A escalação do Chelsea tem: Sánchez; Malo Gusto, Chalobah, Colwill e Cucurella; Reece James, Enzo Fernández e Nkuku; Cole Palmer, Pedro Neto e Delap.

A bola rola para Palmeiras e Chelsea a partir das 22 horas (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA). A vaga será definida em jogo único, ou seja, o vencedor garante classificação para a semifinal. Em caso de empate no tempo regulamentar, o confronto irá para a prorrogação e, se necessário, à disputa de pênaltis.

Quem avançar, enfrenta o Fluminense na semifinal. O Tricolor carioca, mais cedo, venceu o Al HIlal, por 2 a 1, em Orlando, e carimbou a vaga na próxima fase. A semi, também decidida em jogo único, acontece na próxima terça-feira, dia 8, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.