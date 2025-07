COB inicia planejamento para Jogos de Los Angeles 2028 em encontro interno com equipe

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) realizou, na última quinta-feira (3), o primeiro encontro interno de atualização e planejamento para os Jogos Olímpicos Los Angeles 2028. Foram repassadas questões de calendário, logística de embarque e as novas modalidades que entram para a próxima edição. O presidente do COB, Marco La Porta, abriu o encontro exaltando a dedicação de todo o Time Brasil nas missões e a importância da dedicação dos colaboradores.

"Los Angeles é o nosso farol. É onde a gente quer, em 2028, finalizar esse ciclo olímpico com um grande resultado. Los Angeles vai ser um desafio grande e nós ainda temos muito trabalho pela frente. Por isso, é fundamental a participação de toda a equipe do COB, sempre preocupada em fazer o melhor trabalho possível e entregar a melhor estrutura possível para os nossos atletas", disse o presidente.

Durante a reunião, foram apresentadas atualizações a partir de reuniões com o Comitê Organizador realizada em maio, em que foram visitadas instalações locais, o entorno da Vila Olímpica, assim como foram debatidos pontos importantes sobre logística e operação do Time Brasil. Até o momento, o COB já realizou três visitas à sede dos próximos Jogos desde 2023, visando a organização e planejamento da missão.

"O objetivo desta reunião era trazer novas informações, alinhar e definir responsabilidades quanto à logística do Time Brasil nos Jogos. Existe uma série de ações que já precisamos definir ainda este ano para fazer contratações, por exemplo. Por isso, reunimos os representantes de todas as áreas-chave para abrir um espaço para dúvidas, opiniões e diálogo de todas as partes", disse Joyce Ardies, Gerente de Jogos Internacionais do COB.

Para o Consultor de Esportes do COB, Jorge Bichara, ainda que com os altos custos envolvidos no país-sede, é uma entrega que acontecerá da melhor forma possível.

"O COB é reconhecido como um comitê que tem prestado serviços de excelência em termos de suporte logístico de viagens, acomodações, alimentação e saúde do atleta em todas suas missões olímpicas. Em Los Angeles não será diferente. Essas ações complementam os planos das confederações na preparação técnica de suas equipes e ajudam nossas delegações a terem um bom desempenho desempenhos durante as edições olímpicas", explicou.

Os Jogos Olímpicos de Los Angeles acontecerão entre os dias 14 e 30 de julho de 2028, na Califórnia, nos Estados Unidos.