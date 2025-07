Camila Brait renova com Osasco e disputará 18ª temporada consecutiva pelo clube

Capitã do time e ídolo da torcida há quase duas décadas, Camila Brait parte para mais uma jornada com o Osasco. Será a 18ª temporada consecutiva da líbero sob o comando do técnico Luizomar, uma relação que começou na temporada 2008/09 e rendeu títulos importantes, como o Campeonato Mundial de 2012, além de conquistas nacionais, como a tríplice coroa ? Campeonato Paulista, Copa Brasil e Superliga ? na temporada passada.

"Eu amo vestir a camisa de Osasco. Jogar no ginásio José Liberatti. Sentir a energia e o carinho da nossa torcida é sempre especial. Conquistamos títulos importantes na temporada passada, especialmente a Superliga, e vamos trabalhar muito para tentar fazer tudo de novo. Cheguei aqui menina e hoje sou mãe de dois filhos lindos. Osasco faz parte da minha família", afirmou.

Luizomar reconhece a importância da atleta dentro da estrutura da equipe.

"Além da qualidade técnica incontestável, a Brait sempre foi uma liderança na equipe e sua influência positiva só cresceu com o passar dos anos. Felizmente, desde 2021, o regulamento permite que líberos exerçam a função de capitã e oferecer a braçadeira para ela foi um movimento natural. Além de uma atleta excepcional, é uma pessoa fantástica", disse o treinador.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Osasco Voleibol Clube (@osascovoleibolclube)

Além de Camila Brait, Sophia Dantas segue vestindo a camisa osasquense. A líbero de 21 anos anos foi convocada para a Seleção Brasileira Sub-23 para os treinos preparatórios visando os Jogos Pan-Americanos Júnior Assunção 2025, que serão entre 9 e 23 de agosto, na capital paraguaia. A competição vale vaga para o Pan-Americano adulto de Lima 2027.

Novo time

Com a confirmação das duas líberos, Osasco São Cristóvão Saúde completa o time para a temporada 2025/26. A equipe já havia anunciado as levantadoras Jenna Gray, Marina Siotto e Aninha Berto, as centrais Mayhara, Valquíria, Larissa e Geovana Vitória, as opostas Tifanny Abreu e Bianca Cugno e as ponteiras Maira Cipriano, Rebeca Borges, Maiara Basso, Natália Danielski e Caitie Baird.