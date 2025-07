Brasil vai enfrentar o Chile no Maracanã pelas Eliminatórias Sul-Americanas

A seleção brasileira vai enfrentar o Chile, dia 4 de setembro, às 21h45, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, no Maracanã, no Rio, em duelo válido pela 17ª e penúltima rodada. O anúncio do local da partida foi feito nesta sexta-feira pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Na sequência, o time do técnico Carlo Ancelotti terá pela frente a Bolívia, me 9 de novembro, fora de casa, no encerramento da participação brasileira nas Eliminatórias.

Sob o comando de Carlo Ancelotti, a seleção brasileira garantiu sua vaga na Copa do Mundo ao vencer o Paraguai por 1 a 0, em junho, pela 16ª rodada. O confronto marcou a primeira vitória do técnico italiano à frente da equipe, após empate com o Equador na estreia.

O Brasil é o terceiro colocado, com 25 pontos, mesma pontuação do Equador, que fica na frente pelo melhor saldo de gols (8 a 5). A Argentina lidera com 35 pontos.