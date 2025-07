Botafogo x Vitória: jogo pelo Brasileirão tem data alterada

O duelo entre Botafogo e Vitória, válido pela 14ª rodada do Brasileirão 2025, sofreu mudanças por parte da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). A partida na capital carioca foi adiada em um dia.

Inicialmente marcado para terça, dia 15, o confronto foi alterado para a quarta-feira, dia 16, às 21h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos.

A tabela oficial da CBF consta o motivo da mudança: "Ajuste na grade de transmissão da detentora de direitos. Solicitante: Grupo Globo".

Agenda no Brasileirão

As duas equipes entram em campo antes, na retomada do Brasileiro, no dia 12 de julho. O Botafogo disputará o clássico contra o Vasco, no Distrito Federal, enquanto o Vitória enfrentará o Internacional, em Porto Alegre.

Na classificação, o Botafogo - atual campeão nacional - ocupa a oitava colocação, com 18 pontos. O Vitória está em 16º lugar, com 11 pontos.