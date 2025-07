Arsenal anuncia saída de Takehiro Tomiyasu

Takehiro Tomiyasu não permanecerá no Arsenal. Nesta sexta-feira, o clube anunciou, em comunicado oficial, que chegou a um acordo com o zagueiro para encerrar seu contrato com efeito imediato. Até o momento, o jogador ainda não tem destino definido.

Thank you, Tomi ?? We have reached a mutual agreement with Takehiro Tomiyasu to end his contract with immediate effect. ? Arsenal (@Arsenal) July 4, 2025

O zagueiro de 26 anos, que chegou aos Gunners em 2021 após duas temporadas no Bologna, passou a atuar pela lateral-direita e participou de 84 jogos desde sua estreia. Na temporada passada, ele entrou em campo por apenas seis minutos.

O Arsenal ressalta as lesões que afastaram o jogador dos gramados como a principal causa da rescisão no contrato. Tomiyasu não entra em campo desde outubro de 2024 devido a uma lesão no joelho. Neste ano, ele precisou ser operado novamente em fevereiro e tem previsão de volta para o final de 2025.

"Infelizmente, as lesões limitaram o tempo de Tomi em campo nas últimas duas temporadas, com o zagueiro fazendo apenas uma aparição como substituto na última temporada. Portanto, foi acordado entre ambos rescindir", disse o clube em comunicado no site oficial.

Carreira de Tomiyasu