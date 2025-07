Arias festeja vaga na semifinal e diz que Fluminense 'está muito perto de realizar um sonho'

Jhon Arias se apresentou mais uma vez com destaque neste Mundial de Clubes na vitória do Fluminense sobre o Al-Hilal, nesta sexta-feira, por 2 a 1, em Orlando, que valeu uma vaga na semifinal. O colombiano, visivelmente emocionado, elogiou o adversário saudita, agradeceu o apoio da torcida e disse que o time está "muito perto de realizar um sonho".

"Enfrentamos um adversário extremamente competente, que veio com moral por ter eliminado o Manchester City e que possui um elenco com grandes jogadores", afirmou Arias, logo após a partida.

"Quero agradecer o apoio da torcida, estamos juntos com a mesma energia e mostramos isso mais uma vez em campo", disse o jogador, um dos melhores da equipe brasileira.

Com o sorriso no rosto, Arias demonstrou total confiança no tie do Fluminense para o jogo semifinal. "Estamos muito perto de realizar um sonho. Vamos fazer de tudo para realizá-lo."