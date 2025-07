Arão revela que recusou outras propostas e diz como experiência na Europa pode ajudar o Santos

Nesta sexta-feira, Willian Arão foi oficialmente apresentado como reforço do Santos. O meio-campista celebrou a oportunidade de vestir a camisa 15 do Peixe e revelou que recusou ofertas de outras equipes.

"É uma honra vestir a camisa que o Rei Pelé e o Clodoaldo já vestiram. Fico emocionado. É uma honra, desde criança meu pai me mostrava vídeos do Santos. É o Santos. Um time muito grande, com história rica e que mostrou um projeto ambicioso, de restauração. Queria fazer parte desse processo. Recebi diversas ofertas daqui do Brasil e de fora. Achei que aqui era a melhor opção", declarou.

O jogador de 33 anos se destacou no Brasil atuando pelo Flamengo, mas estava no futebol europeu desde 2022. Neste período, passou por Fenerbahce, da Turquia, e Panathinaikos, da Grécia.

De volta ao país natal, Arão se vê um atleta melhor e explicou como a sua experiência no exterior pode ajudar o Alvinegro Praiano.

"Somos seres humanos, estamos em evolução. Sou um jogar melhor do que saiu. Espero seguir sem lesões, jogando todos os jogos, me dedicando. Costumo ter uma regularidade muito boa. Esse é o Arão que chega. Uma pessoa que vai se dedicar e não vai medir esforços para defender essa camisa. Minha passagem na Europa acrescentou muita coisa ao meu jogo. Agora é se enquadrar no que o técnico quer, pois isso muda de cada um. É tentar ajudar os meus companheiros com minhas características e experiência", analisou.

"Muita coisa mudou. Entendimento de jogo, leitura tática, conversar com outros jogadores e entender a percepção deles. Acostumei a jogar muito sob pressão. Me acostumei a jogar no risco, mas depois descobri que dá para ganhar de outras formas. Entendo melhor o jogo, como os companheiros pensam. Isso me fez melhor. A parte física e mental também", ampliou.

"Talvez tentar organizar melhor o time, dar um equilíbrio, tanto na hora de atacar quanto defender, tentar organizar essa parte defensiva e ofensiva também quando eu estiver com a bola. Às vezes a gente esquece os movimentos e tenho que ajuda também a relembrá-los. Quando você tem um time mais sólido e equilibrado, você está mais perto da vitória e de um futebol melhor. Eu acredito que quando você tem um time mais equilibrado e coesa, sabendo o que cada um tem que fazer, você está mais perto de ganhar", completou.

O volante ainda prometeu muita entrega dentro de campo e afirmou que, caso necessário, vai dar bronca nos companheiros de time.

"Sou muito competitivo, gosto de puxar os companheiros. Se tiver que brigar, vou brigar. Já briguei com meus companheiros. Eu quero ganhar. Às vezes estou certo e às vezes errado. É importante se falar pra gente ganhar. Importante trazer o que penso. Vou ajudar e eles vão me ajudar também. Não vou resolver todos os problemas. Não sou o salvador da pátria. Sou mais um para ajudar", finalizou.

O Santos deve retornar aos gramados no clássico contra o Palmeiras, em casa. Isso, é claro, se o time palmeirense não chegar às fases finais do Mundial de Clubes. Caso isso aconteça, o Peixe volta a campo no próximo dia 16 de julho, às 21h30 (de Brasília), contra o Flamengo, na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Brasileirão.

Carreira de Arão

Willian Arão se destacou no Brasil atuando pelo Flamengo, mas estava no futebol europeu desde 2022.

Na carreira, o volante tem uma quantidade expressiva de títulos. Comemorou três Libertadores, uma como reserva do Corinthians e duas como peça importante do Flamengo. Aliás, no Rubro-Negro carioca, venceu ainda o Brasileirão, a Copa do Brasil, a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana, além de conquistas estaduais.

Na Europa, manteve a escrita de levantar taças, apesar de ser em um ritmo menor. Nos últimos anos, ganhou a Copa da Turquia e a Copa da Grécia.

Na temporada 2022/23, logo após deixar o Flamengo, Willian Arão defendeu o Fenerbahce, da Turquia. Foram 45 apresentações pela tradicional equipe grega, com um gol e quatro assistências.

Depois de apenas uma temporada no Fenerbahce, o meio-campista partiu para defender as cores do Panathinaikos. Na temporada 2023/24, somou 44 jogos, três gols e quatro assistências. No ano seguinte, apresentou uma queda. Atuou em 39 partidas, fez somente um tento e não serviu ninguém.