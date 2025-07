Arão pede tempo para estar 100% e diz como prefere jogar no Santos

04/07/2025 17h00 Reforço do

Arão estava no Panathinaikos, da Grécia. Na última temporada, entrou em campo 39 vezes, sendo 33 como titular e marcou um gol.

O ex-jogador do Flamengo chega ao Santos com o trunfo de poder jogar em mais de uma posição. Além de volante, ele também já atuou como zagueiro na carreira. Ele, no entanto, deixou clara a sua preferência.

"Sou primeiro volante, claro, acho que é onde faço meu melhor desempenho. Estou aqui para ajudar o Santos. Se ele quiser me colocar em outras funções, vou fazer meu melhor e tentar ajudar o Santos da melhor maneira possível", relatou.

No meio de campo do Santos, Arão terá concorrência de Zé Rafael, João Schimdt, Diego Pituca e Tomás Rincón. O técnico Cleber Xavier costuma escalar a equipe com dois jogadores no setor, além de um meia de mais criação, um pouco mais avançado.

"O Zé Rafael é um grande jogador, como o Pituca, João Schmidt e Rincón. O Neymar também está jogando por dentro. São grandes jogadores. A adaptação vai ser fácil. Vamos se entender a cada treino e movimento. Nunca joguei com nenhum deles. É entender as características e mostrar para eles como eu gosto jogar também, para gente poder fazer uma dupla ou um trio para poder ajudar o Santos e ter o melhor desempenho", finalizou.

O Santos deve retornar aos gramados no clássico contra o Palmeiras, em casa. Isso, é claro, se o time palmeirense não chegar às fases finais do Mundial de Clubes. Caso isso aconteça, o Peixe volta a campo no próximo dia 16 de julho, às 21h30 (de Brasília), contra o Flamengo, na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Brasileirão.