Aposentadoria precoce? Ex-campeão do UFC compara Ilia Topuria e Khabib; entenda

Com apenas 28 anos de idade, Ilia Topuria já entrou para o seleto grupo de lutadores do UFC que se tornaram campeões em duas categorias de peso diferentes. Tal sucesso, considerado precoce para muitos, pode se transformar em uma má notícia para os fãs do 'El Matador'. Ao menos é desta maneira que raciocina Demetrious Johnson. Ex-campeão peso-mosca (57 kg) do Ultimate, 'DJ' projetou que o georgiano radicado na Espanha tende a pendurar as luvas mais cedo do que a média habitual dos atletas de MMA.

Em recente participação no programa 'The Mighty Guru Show', o americano comparou Topuria com Khabib Nurmagomedov que, aos 32 anos, pegou a todos de surpresa ao anunciar sua aposentadoria após uma defesa de título bem-sucedida contra Justin Gaethje. Mesmo no auge e invicto, o wrestler russo abandonou o esporte. E, na visão de Demetrious Johnson, a mais nova estrela do UFC pode potencialmente seguir o mesmo caminho.

"Eu acho que ele é um unicórnio. Acho que veremos ele (lutar) mais três ou quatro vezes, talvez cinco, no máximo. E aí ele vai desaparecer, vai falar tipo: 'Acabou'. Invicto, ele pode ser um potencial Khabib, alguém que simplesmente abandona o esporte. Tipo: 'Estou fora, não preciso provar mais nada. Venci o cinturão peso-pena e peso-leve'. E c***, ele potencialmente pode lutar nos meio-médios também", opinou Demetrious.

Fenômeno esportivo e comercial

Com apenas 28 anos, Topuria tem tudo para 'furar a bolha' e, cada vez mais, ampliar seu legado como estrela da modalidade. Invicto no MMA com um cartel de 17-0, o georgiano radicado na Espanha pode ser um 'trunfo' do UFC para aquecer novamente o mercado consumidor europeu - assim como o irlandês Conor McGregor fez em seu auge. Para além disso, 'El Matador' comprova, rodada após rodada, ser o 'pacote completo' que a liga busca.

Dono de um estilo de luta empolgante e agressivo, Topuria nocauteou ou finalizou seus adversário em 15 de suas 17 lutas até então. Além disso, o especialista no boxe exala uma confiança acima da média e utiliza isso para provocar seus rivais com o tradicional 'trash talk'. Tais elementos o tornaram um verdadeiro fenômeno de popularidade, com mais de 10 milhões de seguidores somente no 'Instagram'.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok