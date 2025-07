Após derrota do Cruzeiro em amistoso, Leonardo Jardim destaca importância de recuperar ritmo de jogo

Na noite desta quinta-feira, o Cruzeiro perdeu para o Defensa y Justicia por 1 a 0, em amistoso válido pela Vitória Cup, no Estádio Kleber Andrade. O técnico Leonardo Jardim lamentou o resultado, mas destacou que o importante era recuperar o ritmo de jogo do elenco.

"Vejo os amistosos como jogos de treino. Claro que o objetivo é vencer o jogo, mas existem grandes objetivos que temos que concretizar. O objetivo desse primeiro jogo foi dar algum tempo de jogo a todos os jogadores. Verificamos que ainda existe um caminho a percorrer. Perdemos alguns comportamentos que, antes das férias, tínhamos bem consolidados. Com as férias e com a parada, os perdemos. Por isso estamos trabalhando", disse Leonardo Jardim em entrevista coletiva.

"Trabalhamos uma semana forte. Hoje eu não esperava que os jogadores apresentassem o melhor nível depois de 15 dias parados e uma semana forte. O objetivo de todos os jogadores terem um pouco de ritmo de jogo foi importante", acrescentou.

No Estádio Kleber Andrade, o gol do Defensa y Justicia saiu aos 19 minutos do segundo tempo. Cannavó recebeu pela direita do ataque e cruzou na área para Abiel Osorio, que subiu sozinho e cabeceou para o fundo das redes.

A Vitória Cup reúne Cruzeiro, Defensa y Justicia, Banfield e Desportiva Ferroviária e cada partida rende um troféu simbólico. Para a Raposa, os confrontos são úteis para manter a equipe afinada até o retorno do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.

"Já disse anteriormente, é pena termos parado na altura em que estávamos muito bem. Acredito que, através dos treinos e do empenho de toda gente, os jogadores vão voltar ao nível demonstrado. Com certeza, esses tipos de jogos, com 20 e tantos jogadores utilizados, não é fácil ter o melhor Cruzeiro. Temos que nos preparar para que, a partir do jogo contra o Grêmio, estejamos mais próximos do time que tínhamos anteriormente", avaliou Leonardo Jardim.

O Cruzeiro volta a campo neste sábado, novamente pela Vitória Cup. O time enfrenta o Banfield, a partir das 16 horas (de Brasília), no Estádio Kleber Andrade. No Campeonato Brasileiro, o próximo compromisso da Raposa é no dia 13 de julho, domingo, às 20h30, diante do Grêmio, pela 13ª rodada, no Mineirão.

"Vamos trabalhar mais dois dias para, no próximo jogo, darmos mais ritmo e tentarmos consolidar alguns dos nossos processos. Depois, teremos uma semana limpa para nos prepararmos para o jogo sério, jogo que quero manter a invencibilidade", projetou o treinador.