Antony, Rashford e mais três atletas pedem para sair do Manchester United

Cinco jogadores pediram para deixar o Manchester United. O atacante brasileiro Antony, o centroavante inglês Rashford, o meia argentino Garnacho, o ponta alemão Sancho e o lateral holandês Malacia informaram à diretoria dos Red Devils que desejam sair da equipe. A informação é do jornal The Guardian.

Dos cinco atletas, apenas Garnacho estava no Manchester United ao final da temporada. Os outros quatro jogadores estavam emprestados: Antony no Real Betis, Rashford no Aston Villa, Sancho no Chelsea e Malacia no PSV.

Os jogadores foram emprestados para manter o ritmo de jogo após a chegada de Ruben Amorim, que deixou os atletas fora de seus planos. Assim, os cinco pediram para deixar o Manchester United a fim de continuar jogando.

O Manchester United busca se adaptar ao estilo de jogo de Ruben Amorim. A equipe inglesa já anunciou a contratação de Matheus Cunha, novo camisa 10 dos Red Devils, e monitora o meio-campista camaronês Mbeumo, destaque do Brentford nesta temporada. Por isso, a diretoria do clube vê com bons olhos a venda dos jogadores para cobrir os custos das novas contratações.

A diretoria do Manchester United liberou os atletas das atividades de pré-temporada. Caso não consigam deixar o clube, eles serão reintegrados ao elenco.

Manchester United pode lucrar até R$ 1 bilhão com a venda dos jogadores

Antony, Rashford, Garnacho, Sancho e Malacia somam aproximadamente 166 milhões de euros em valor de mercado (cerca de R$ 1 bilhão), de acordo com o transfermarkt. Diversos clubes monitoram os jogadores nesta janela de transferências.

Após uma boa passagem pelo Real Betis, Antony deseja permanecer na equipe espanhola. No entanto, o clube esbarra no valor do jogador, avaliado em 35 milhões de euros (R$ 223 milhões).

Garnacho é especulado no Chelsea, enquanto Rashford se tornou um dos principais alvos do Barcelona após a negociação com Nico Williams fracassar. Sancho, que teve passagens por Borussia Dortmund e Chelsea nas últimas temporadas, é observado pela Juventus.

O único atleta que não desperta interesse até o momento é Malacia. O lateral de 25 anos não se destacou no PSV nesta temporada e enfrentou problemas físicos.