Antes de ser rico, Chelsea era time de 'refugos' e do 1º ministro inglês

Antes de se tornar um dos clubes mais poderosos do futebol europeu, o Chelsea era um time de segunda prateleira, que vivia de campanhas irregulares, títulos domésticos esporádicos e que ganhou uma fama peculiar: a de refúgio para estrelas que já tinham passado do auge.

Além disso, ganhava espaço na mídia por ser o time do coração do então primeiro-ministro John Major. Essa era foi um ensaio para o que viria depois.

Elenco de medalhões

A temporada 2002/03, última antes da compra de Roman Abramovich, escancarava esse perfil. O elenco contava com uma série de jogadores experientes, muitos deles com mais de 30 anos.

Marcel Desailly era o capitão do Chelsea em 2002 Imagem: Phil Cole/Getty Images

O francês Marcel Desailly, campeão mundial em 1998, era o capitão da equipe. No meio, o clube contava com Emmanuel Petit, outro campeão pela França, e Gianfranco Zola, o principal ídolo do torcedor naquela época, então com 36 anos.

No ataque, Jimmy Floyd Hasselbaink, um dos artilheiros da Premier League nos anos anteriores, também já passava dos 30. A média de idade era elevada, e o time parecia competitivo, mas claramente envelhecido.

Internacionalização

Gianfranco Zola se tornou um dos maiores ídolos do Chelsea Imagem: Andy Zakeli/PA Images via Getty Images

Nos anos anteriores, o Chelsea havia se notabilizado por atrair medalhões do futebol europeu. Ruud Gullit assumiu como jogador-treinador em 1996 e, apesar de já estar em fim de carreira, deu um ar de sofisticação ao clube. Foi ele quem iniciou o processo de internacionalização do elenco, trazendo nomes como Roberto Di Matteo, Gianluca Vialli, Dan Petrescu e Frank Leboeuf.

Vialli, aliás, assumiria o comando técnico pouco depois, repetindo a função dupla de jogador e treinador.

A chegada de Zola, em 1996, foi um ponto fora da curva. Apesar de já chegar com 30 anos, vindo do Parma, ele encantou a Inglaterra com sua habilidade e se tornou o principal ídolo da era pré-Abramovich, tendo sido eleito o melhor jogador do clube no século 20 em eleição com torcedores.

Estilo único

Chelsea foi campeão da Supercopa da Europa em 1998 Imagem: Ben Radford/Allsport

A mistura de experiência, técnica e carisma desses nomes deu ao Chelsea um estilo próprio — um clube com cara europeia, mesmo jogando um futebol longe das maiores ambições.

Conquistou títulos como a FA Cup (1997 e 2000), a Copa da Liga Inglesa (1998) e a Recopa Europeia (1998), mas sempre correndo por fora na briga pelo Campeonato Inglês.

Apoio político

John Major (dir.) em jogo do Chelsea no Stamford Bridge Imagem: Reprodução

Fora de campo, chamava atenção o apoio político. John Major, primeiro-ministro entre 1990 e 1997, era um torcedor assumido dos Blues e foi a Stamford Bridge com frequência, dando visibilidade ao clube em tempos nos quais o Chelsea não costumava ocupar o centro do noticiário esportivo.

Grande mudança

Abramovich mudou a história do Chelsea Imagem: Divulgação/Chelsea

Tudo mudou em julho de 2003. Endividado, o clube foi vendido por Ken Bates, dono desde 1982, ao bilionário russo Roman Abramovich. A partir dali, o Chelsea trocou os veteranos por investimentos milionários, passou a disputar títulos de forma constante e virou um dos clubes mais vitoriosos dos últimos anos no futebol inglês.

Nesta sexta-feira, ao enfrentar o Palmeiras nas quartas de final do Mundial de Clubes, o Chelsea tenta seguir reescrevendo sua história. Uma trajetória que passou por veteranos carismáticos, atravessou um bilionário russo e que agora busca novos capítulos sob a gestão americana de Todd Boehly.