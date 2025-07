Amistoso entre Vasco e Montevideo Wanderers é cancelado

Confira a nota da Arena das Dunas:

Informamos que o amistoso entre Vasco da Gama e Montevideo Wanderers, válido pela Vitória Cup e previsto para o próximo sábado (05/07), foi cancelado por motivos de logística internacional.

Agradecemos a compreensão dos torcedores e parceiros que estiveram conosco na expectativa por esse grande encontro.

Os ingressos adquiridos online (via débito, crédito ou pix) serão reembolsados automaticamente no prazo de até 72 horas úteis.

Da mesma forma, os ingressos adquiridos nos pontos físicos (via débito, crédito ou pix) também serão reembolsados automaticamente em até 72 horas úteis.

Os ingressos adquiridos e pagos em dinheiro, o reembolso será de segunda a sexta (07 a 11/07), de 10:00 às 17:00 na bilheteria 1 da Arena.

Reforçamos nosso compromisso em continuar recebendo grandes jogos e eventos, com a qualidade, conforto e segurança de sempre.

Para mais informações, envie um e-mail para contato@ingresse.com.br

Nota do Vasco:

O Vasco da Gama informa que a partida amistosa contra o Montevideo Wanderers, marcada para este sábado (5/7), às 17h, na Arena das Dunas, em Natal (RN), está cancelada.

A decisão foi tomada diante do descumprimento contratual por parte das empresas responsáveis pela organização do evento, que não honraram os compromissos assumidos, além de deixarem de apresentar as garantias exigidas no acordo firmado.

Diante desse cenário e da ausência de comprovação do atendimento às condições previamente estabelecidas, o Vasco foi obrigado a suspender a viagem da delegação para Natal. A medida visa preservar a integridade da operação logística do clube e o respeito à sua torcida.

O Vasco lamenta o ocorrido, especialmente pelos torcedores potiguares que aguardavam com expectativa a presença da equipe, e reafirma seu compromisso com a responsabilidade, a transparência e o profissionalismo.

O clube adotará as medidas legais cabíveis à luz do contrato para salvaguardar seus direitos.