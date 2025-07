Aliados de Augusto Melo pedem atas de reuniões do CD do Corinthians, mas Justiça nega

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo indeferiu, nesta sexta-feira, uma nova ação protocolada por aliados de Augusto Melo, presidente afastado do Corinthians. Peterson Ruan Aiello e Marcos Ragazzi pediam para que Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do clube, divulgasse as atas das reuniões dos dias 20 de janeiro e 26 de maio deste ano.

O pedido de tutela antecipada foi rejeitado pela juíza Juliana Maria Maccari Gonçalves, da 5ª Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé. No documento, ao qual a reportagem da Gazeta Esportiva teve acesso, a Dra. diz que "não vislumbra a presença dos requisitos legais que autorizariam a concessão da tutela de urgência pretendida". Ou seja, ela não enxerga necessidade de conceder uma liminar para essa solicitação, uma vez que as atas das tais reuniões podem ser apresentadas no momento oportuno, seguindo as normas do Estatuto do clube.

Este pedido já havia sido feito pelo mesmo autor em uma outra Vara, que também indeferiu a ação. A Dra. Juliana, inclusive, utiliza em seus argumentos uma citação do juíz responsável por este outro processo para justificar sua decisão.

Peterson é conselheiro trienal do Corinthians e, inclusive, chegou a pedir o afastamento de Romeu por meio de um requerimento enviado à Comissão de Ética, em meados de maio.

Esta foi apenas uma das várias tentativas de Augusto Melo ou aliados dele de judicializar o processo de impeachment e colocá-lo de volta ao poder. Até o momento, todas as ações foram indeferidas pela Justiça. Como antecipou José Eduardo Cardozo em nota enviada à Gazeta Esportiva, ainda em maio, a ideia da defesa do mandatário é discutir "todas as nulidades, em todas as instâncias da Justiça".

Augusto Melo foi afastado da presidência do Corinthians no último dia 26 de maio. Na oportunidade, o Conselho Deliberativo do clube se reuniu no Parque São Jorge e decidiu, por ampla maioria, aprovar o processo de impeachment do então presidente por conta do caso VaideBet. O mandatário, vale lembrar, foi indiciado pela Polícia Civil de São Paulo pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro pelo suposto envolvimento no escândalo envolvendo a intermediação do contrato de patrocínio com a casa de apostas.

Além de meios judiciais, Augusto Melo pode retornar às suas funções por meio da Assembleia Geral. No encontro, os associados do clube irão votar para ratificar ou não a decisão do Conselho. Se os sócios aprovarem novamente o impeachment, o mandatário será definitivamente destituído. Caso contrário, ele volta à presidência normalmente e o caso é encerrado.

A Assembleia está marcada para o dia 9 de agosto de 2025, das 9h às 17h (de Brasília), no Parque São Jorge.