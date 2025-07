Alcaraz perde set, mas bate Struff e volta às oitavas em Wimbledon

O alemão Jan-Lennard Struff nunca foi um adversário simples para Carlos Alcaraz, e isso ficou evidente mais uma vez nesta sexta-feira, valendo uma vaga nas oitavas de final de Wimbledon. Três anos atrás, os dois duelaram na grama do All England Club, e o espanhol precisou de cinco sets para avançar. Hoje, Struff voltou a tirar um set de Alcaraz, mas não passou disso. O bicampeão do torneio suou, mas fechou a partida no quarto set, com parciais de 6/1, 3/6, 6/3 e 6/4, garantindo sua volta às oitavas no slam da grama.

O duelo desta sexta foi o quinto entre Alcaraz e Struff, e o espanhol agora lidera o histórico por 4 a 1. O alemão venceu o primeiro encontro entre eles, disputado em Roland Garros/2021. No duelo mais recente, Carlitos venceu nas oitavas de final do Masters 1000 de Madri, definindo o jogo apenas no tie-break do terceiro set.

Alcaraz agora soma 17 vitórias seguidas em Wimbledon e segue como o favorito para conquistar o tricampeonato. Seu próximo adversário será o russo Andrey Rublev (#14), que passou pelo francês Adrian Mannarino (#123) por 7/5, 6/2 e 6/3.

Em 2025, Carlitos vem em sequência impressionante e já soma 21 partidas sem perder. Ele foi campeão do Masters 1000 de Roma, de Roland Garros e do ATP 500 de Queen's no período. Seu último revés aconteceu na final do Masters 1000 de Monte Carlo, diante do dinamarquês Holger Rune.

Apenas quatro tenistas em atividade no circuito masculino hoje possuem no currículo séries de 20 triunfos. Os outros três são Novak Djokovic (tem nove sequências de pelo menos 20 vitórias), Jannik Sinner (26 vitórias em 2024/25) e Daniil Medvedev (20 vitórias em 2020/21).