Abel vê Chelsea melhor que o Palmeiras e diz o que espera de Estêvão em jogo decisivo

O técnico Abel Ferreira não teve problemas em dizer que o Palmeiras é o "azarão" no embate contra o Chelsea, pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes ao fazer uma breve análise da partida, na véspera do jogo, que acontece no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA). O treinador ainda citou Estêvão, que tem os Blues como futuro clube, e disse o que espera do atleta.

"É ser realista dizer que o Chelsea é melhor que o Palmeiras. O Chelsea vem aqui e compra nosso melhor jogador, o que querem que diga mais? Não invalida que não tínhamos armas e ambição para defrontar nossos adversário dentro de nossos recursos e estratégias e do que é nosso plano de jogo", disse Abel.

"Não sei o que vai acontecer amanhã, tenho que desfrutar, dar meu melhor, ajudar meus colegas e nossos profissão, que é jogador futebol, tem que fazer de duas maneiras: competir com amor e paixões é isso que realmente gosto de fazer, o problema é quando nossos pensamentos vão para outro lado. O 'se' joga sem clube. Aqui damos nosso melhor, fazemos tudo uns para os outros. O resto, é tentar ser melhor pai, marido, filho, neto, o melhor que consigo ser aqui e agora, no momento. isso que vou pedir aos meus jogadores", avaliou o treinador.

Uma questão em especial gira em torno da decisão entre Chelsea e Palmeiras: Estêvão. O jovem de 18 anos foi comprado pelo time inglês em junho de 2024 e a partes envolvidas já sabiam da possibilidade de encontro entre os times no Mundial e, por isso, ficou acordado que ele só se juntaria ao time inglês após a disputa do torneio.

A Cria da Academia, porém, não tem conseguido se destacar como se esperava e sofreu cobranças da torcida após declarar que estava difícil se manter focado no Palmeiras nesse período, conforme se aproxima a data de sua despedida. Contudo, internamente, ele foi defendido por Abel e seus companheiros.

"Nós e ele sabíamos que isso poderia acontecer quando houve as negociações. Ele vai fazer o que sempre faz, não precisa que o treinador lhe diga nada. Amanhã ninguém joga sozinho e nunca nas minhas equipes isso aconteceu. Corremos uns pelos outros. Portanto, ele vai fazer o que sempre fez. Quando estiver conosco há tarefas e compromissos que têm que realizar e depois de cumprir as tarefas com o palmeiras estará livre para começar em seu novo clube", declarou Abel.

"Espero que ele dê seu melhor, porque os donos do Chelsea estão olhando para ele. Então vai ser uma oportunidade para mostrar o quão bom ele é o que esperamos dele é toda sua qualidade, atacar, defender. Nós o ajudamos a crescer, se tornar profissional e esperamos que ele se despeça com um jogo incrível e quem sabe com um gol", finalizou.

Palmeiras e Chelsea se enfrentam nesta sexta-feira, a partir das 22 horas (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA).