Abel evita comparações com decisão entre Palmeiras e Chelsea em 2022 e manda mensagem especial para Veiga

Palmeiras e Chelsea se reencontram nesta sexta-feira depois de pouco mais de três anos, dessa vez, em um jogo de quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Desde então, as duas equipes sofreram diversas modificações. O Verdão ainda tem alguns remanescentes, incluindo o técnico Abel Ferreira. O treinador evitou fazer comparações com a decisão passada e mandou um recado especial para Raphael Veiga.

"A diferença são meus cabelos brancos, tenho muitos agora, na altura não tinha (risos)", brincou Abel.

"Entendo essas comparações, mas são jogos diferentes. São coincidências do destino e do futebol. Será um jogo diferente. Chelsea está tentando um projeto novo, solidificar um treinador, uma ideia. A verdade é que o futebol inglês está um bocadinho igual ao do futebol brasileiro. Quando os resultados não aparecem é sempre assim. Mas lembro quando era menor, haver mais paciência e agora há essa troca. O Chelsea ganhou a Conference League. Acredito que o projeto seja esse: apostar em jogadores jovens, treinador com continuidade para dar essa evolução e formação", avaliou.

Palmeiras e Chelsea se enfrentaram naquele ano na final do Mundial de Clubes de 2021, em fevereiro de 2022. Na oportunidade, o time inglês venceu por 2 a 1. Os Blues abriram o placar com Lukaku e Raphael Veiga empatou, o que fez o jogo ir para a prorrogação. No tempo complementar, Havertz fez o gol que deu o título ao time londrino.

Raphael Veiga segue no Palmeiras mantém um papel importante como um dos líderes, considerado um capitão silencioso por Abel Ferreira. Atualmente, o camisa 23 viu a concorrência crescer no meio-campo e, oscilando, acabou perdendo espaço. No entanto, o treinador segue confiando no atleta e quer que ele mantenha na memória o gol feito naquela oportunidade quando foi acionado para entrar em campo.

"O Veiga sabemos o quanto representa para nós. Já jogou, não jogou, ficou no banco no último jogo. As características não pediam o Veiga, mas se tiver que entrar tenho certeza que vai lembrar desse momento que fez um gol. Então que esteja preparado para quando entrar ter essa boa memória na cabeça e se a oportunidade aparecer, que se repita", disse Abel.

Apesar de o discurso não ser no tom de "revanche", o Palmeiras quer dar o troco no rival para avançar à semifinal. Palmeiras e Chelsea se enfrentam nesta sexta-feira, às 22 horas (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Quem avançar, enfrenta o vencedor de Fluminense x Al Hilal.