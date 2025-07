Último treino do Palmeiras tem Paulinho e resenha de Abel com Estevão

O Palmeiras realizou seu último treino no CT do Eagles, na Filadélfia (EUA), antes do duelo decisivo contra o Chelsea, pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes.

O que aconteceu

A atividade começou com um papo descontraído do técnico Abel Ferreira com Estevão. O português brincou com o menino, que se mostrou leve e sorridente.

Na sequência, porém, o treinador ficou sério e reuniu todo o elenco no centro do gramado. Ele pareceu já transmitir instruções táticas. Logo depois a imprensa teve que deixar o local.

Quem novamente esteve em campo foi Paulinho. O atacante, que tem jogado o Mundial no sacrifício, foi poupado do treinamento de terça, mas participou das atividades com o grupo pela segunda vez consecutiva e se mostrou apto a estar em campo.

Ontem, de acordo com PVC, colunista do UOL, Abel deu um treino intenso de cerca de duas horas. O técnico puxou tanto o "coro" dos jogadores que preferiu cancelar a atividade da tarde, para que os atletas descansassem.

Palmeiras e Chelsea se enfrentam amanhã, às 22h (horário de Brasília), no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Quem passar irá enfrentar na semifinal o vencedor do confronto entre Fluminense e Al Hilal, da Arábia Saudita.