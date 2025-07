Três cinturões? Topuria idealiza superluta com Makhachev nos meio-médios

No último sábado (28), quando nocauteou Charles Do Bronx na luta principal do UFC 317 e conquistou o cinturão peso-leve (70 kg), Ilia Topuria se tornou o primeiro atleta da história da liga a alcançar o bicampeonato em categorias distintas enquanto ainda segue invicto no MMA profissional. Mas a fome do georgiano radicado na Espanha parece estar longe do fim. Menos de uma semana após o evento sediado em Las Vegas (EUA), 'El Matador' já vislumbra outro feito inédito na organização: um possível tricampeonato.

E para além de eventualmente se tornar o primeiro lutador da história do UFC a reinar em três categorias de peso diferentes, Topuria, em um cenário ideal, gostaria de alcançar tal objetivo diante de um oponente em específico: Islam Makhachev. Em recente entrevista ao 'TMZ Sports', voltou a alfinetar o pupilo de Khabib Nurmagomedov de olho em uma hipotética superluta na divisão dos meio-médios (77 kg) no futuro.

"Em certo momento (depois de nocautear Do Bronx), eu fiquei um pouco triste porque eu não queria lutar contra ele, desde o início. Meu objetivo real era o Islam, mas como ele decidiu fugir, tinha que ser o Charles. Idealmente, eu adoraria ver o Islam conquistando o título e o UFC me permitindo subir para os meio-médios e conquistar um terceiro cinturão. Sempre digo: se alguém já fez, também posso fazer. Se ninguém nunca fez, posso ser o primeiro a fazer. E aqui estamos nós, estou bem animado"

Rivalidade no ranking peso-por-peso

Além de se alfinetar publicamente, Topuria e Makhachev também rivalizam em outro aspecto: o ranking peso-por-peso do UFC. Ex-campeão até 70 kg e dominante há tempos, o wrestler russo liderava a listagem até mesmo enquanto Jon Jones estava na ativa. Mas tal soberania foi freada pela ascensão de El Matador. Após nocautear brutalmente Charles Do Bronx e conquistar seu segundo cinturão em divisões de peso diferentes, o georgiano assumiu a primeira colocação e, hoje, é considerado o melhor lutador do plantel da liga.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok