'Fiquei fraco': nº1 no salto em altura sofre acidente após colchão 'abrir'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Número um do Brasil no salto em altura, Thiago Moura se recupera de uma queda grave durante o Campeonato Paulista de Atletismo e tem dúvidas sobre a participação em competições que vão acontecer nas próximas semanas.

O acidente aconteceu devido a um problema no colchão de queda, que "abriu" e fez com que Thiago batesse diretamente no suporte da estrutura montada para absorver o impacto após o salto.

Estou bem, repousando em casa e medicado. Assim que caí, ouvi um barulho muito estranho. Senti o estrado que fica abaixo do colchão e logo fiquei fraco, mole, não conseguia sair de lá e nem me mexer direito.

Thiago Moura, ao UOL

"Fui socorrido pela equipe médica que estava próxima da prova e levado ao hospital. Os exames de imagem não apontaram nada grave, ainda bem", completou.

O atleta, que esteve nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, porém, ainda está em repouso em casa e sob observação médica para que se possa avaliar se terá qualquer sintoma decorrente de concussão.

Devo voltar aos treinos nos próximos dias, mas qualquer período fora da preparação pode nos prejudicar. Todo tempo agora é valioso. Estou a 30 dias do Troféu Brasil, compromisso mais importante do calendário nacional, e a pouco mais de 2 meses do Campeonato Mundial, no qual já me encontro pré-classificado.

Thiago está inscrito no World Continental Tour Quito e World Continental Tour Cochabamba, mas a participação ainda é uma dúvida. "Eu tenho duas competições marcadas, uma no Equador, dia 9, e outra na Bolívia, dia 12, mas não sei se vou conseguir ir".

A Comissão de Atletas da Federação Paulista de Atletismo se manifestou sobre o episódio e apontou que já havia alertado sobre a possibilidade de um acidente com o colchão de queda.

Thiago Moura, do salto em altura Imagem: Gustavo Alves / CBAt

O problema com a abertura do colchão de queda, que comprometeu diretamente a segurança e integridade do atleta, já havia sido levantado previamente em congresso técnico. Na ocasião, foi informado que medidas seriam tomadas para a fixação ou substituição dos colchões, o que, evidentemente, não foi realizado de forma eficaz.

Comissão de Atletas da FPA, em nota

O UOL procurou a Federação Paulista de Atletismo, mas não recebeu resposta até a publicação. Caso haja manifestação, o texto será atualizado.

Nota da Comissão de Atletas da FPA

"A Comissão de Atletas da Federação Paulista de Atletismo manifesta total repúdio ao ocorrido com o atleta olímpico Thiago Moura durante a prova do salto em altura no Campeonato Paulista.

Diante da gravidade do acontecimento, exigimos uma resposta imediata da Federação Paulista de Atletismo, com esclarecimentos sobre as falhas na organização e, sobretudo, com a devida responsabilização.

Lamentamos profundamente o ocorrido com Thiago Moura e nos solidarizamos com o atleta, desejando uma pronta e completa recuperação. Reforçamos nosso compromisso com a segurança, o respeito e a valorização dos atletas em todas as competições organizadas pela FPA".