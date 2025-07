Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira lamenta mortes dos portugueses Diogo Jota e André Silva

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, usou seu perfil no Instagram para lamentar as mortes do português Diogo Jota, ex-atacante do Liverpool e da seleção de Portugal, e de seu irmão André Silva, que atuava pelo Penafiel, de Portugal.

"As palavras serão sempre escassas para exprimir o que nos vai no coração. Que Deus possa confortar o coração de todos! Descansem em paz, Diogo e André!", escreveu Abel em uma foto dos irmãos em preto e branco.

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira lamentou as mortes de Diogo Jota e André Silva (Foto: Reprodução)

O treinador também trocou sua foto de perfil na rede social para o símbolo de luto. Diogo Jota e André Silva morreram durante a madrugada após um acidente de carro em Zamora, na Espanha.

O acidente fatal aconteceu por volta das 00h30 no horário espanhol. O carro em que estava Diogo Jota e o irmão André saiu da estrada após furar o pneu e, logo em seguida, pegou fogo. Quando a Guarda Civil Espanhola chegou ao local, os dois jogadores já estavam sem vida.

Diogo Jota era atacante do Liverpool e da seleção de Portugal. O jogador, que tinha 28 anos de idade, tinha acabado de conquistar a Premier League e a Liga das Nações. Ele deixa três filhos e a esposa, com quem tinha se casado no último dia 22 de junho.

André Silva também era jogador. Ele atuava pelo Penafiel, equipe da segunda divisão de Portugal, time em que Abel Ferreira começou sua carreira como jogador de futebol.