Técnico do Liverpool lamenta morte de Diogo Jota: 'Essência do Liverpool'

O técnico Arne Slot, do Liverpool, que comandou Diogo Jota na última temporada, lamentou a morte do atacante português em um acidente de carro hoje.

O que aconteceu

Em um comunicado, o treinador destacou o choque com a situação e declarou apoio aos familiares e amigos. Slot apontou várias qualidades de Diogo Jota, dentro e fora de campo.

O comandante da equipe inglesa citou uma canção dos torcedores do Liverpool para Diogo Jota como mais um dos motivos que faziam dele especial. A canção, uma adaptação de "Bad Moon Rising", da banda Creedence Clearwater Revival, exaltava algumas das qualidades do atacante.

Tá aí pra você, o novo sucesso do Liverpool!



A música de Diogo Jota, com legendas (: pic.twitter.com/2AuC0UQ6El -- Liverpool FC Brasil (@livfcbr) January 24, 2022

Arne Slot chegou ao comando do Liverpool na temporada 2024/25. Logo na primeira temporada, ele conquistou o título do Campeonato Inglês.

Diogo Jota fez 37 jogos sob o comando técnico holandês, normalmente saindo do banco de reservas. Ele marcou nove gols e distribuiu três assistências, em quatro competições: Liga dos Campeões da Europa, Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa.

O comunicado de Arne Slot:

O que dizer? O que alguém pode dizer em um momento como este, em que o choque e a dor são tão incrivelmente novos? Quem me dera ter palavras, mas sei que não tenho.

Para nós, enquanto clube, o sentimento de choque é absoluto. O Diogo não era apenas nosso jogador. Era um ente querido para todos nós. Era um companheiro de equipe, um colega, um colega de trabalho e, em todos esses papéis, era muito especial. Podia dizer muito sobre o que ele trouxe à nossa equipe, mas a verdade é que todos os que viram o Diogo jogar conseguiram ver isso.

Trabalho árduo, vontade, empenho, grande qualidade, gols. A essência do que deve ser um jogador do Liverpool. Havia também as partes que nem todos conseguiam ver. A pessoa que nunca procurou a popularidade, mas que a encontrou da mesma maneira. Não era amigo de duas pessoas, era amigo de todos. Alguém que fazia com que os outros se sentissem bem consigo mesmos só por estar com eles. Uma pessoa que se preocupava profundamente com a família.

A minha mensagem para eles é muito clara - nunca caminharão sozinhos [You'll Never Walk Alone]. Os jogadores, a comissão e os torcedores do Liverpool Football Club estão todos com vocês e, pelo que vi hoje, o mesmo se pode dizer da família do futebol em geral. Esta não é apenas uma reação à tragédia. É também uma reação à bondade das pessoas envolvidas e ao respeito que muitos têm por estes jovens como indivíduos e pela família como um todo.

Da última vez que nos falamos, dei os parabéns ao Diogo pela vitória na Liga das Nações e desejei-lhe sorte para o casamento que se aproximava. Em muitos aspectos, foi um verão dos sonhos para o Diogo e para a sua família, o que torna ainda mais doloroso que tenha terminado desta forma.

Quando cheguei ao clube, um dos primeiros cânticos que conheci foi o que os nossos torcedores cantam para o Diogo. Não tinha trabalhado com ele anteriormente, mas percebi logo que, se os torcedores do Liverpool, que viram tantos grandes jogadores ao longo dos anos, tinham um cântico tão único para o Diogo, é porque ele devia ter qualidades muito especiais.