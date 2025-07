Surfe: Brasil chega às oitavas com irmã de Medina e mais três na África

A segunda etapa do Challenger Series 2025, em Ballito, na África do Sul, entra em sua reta decisiva com quatro brasileiros ainda na briga por uma vaga nas quartas de final, que podem acontecer nesta sexta-feira (4).

Quem segue?

Sophia Medina, que garantiu sua classificação com uma virada no fim da bateria de estreia, agora se prepara para enfrentar uma das maiores promessas do surfe mundial, a francesa Tya Zebrowski, de apenas 14 anos.

Ao lado de Sophia, a catarinense Laura Raupp, de 19 anos, também segue viva na disputa.

Ela venceu sua bateria no round de 32 e agora enfrenta a australiana Macy Callaghan, já com chances reais de subir na classificação geral — onde ocupa hoje a sétima posição, última dentro da zona de corte para a elite.

Dois homens

Mateus Herdy sonha com vaga no Mundial Imagem: Kody McGregor/WSL

No masculino, o Brasil também tem dois representantes nas oitavas. Mateus Herdy, um dos nomes mais talentosos da nova geração, passou em primeiro no round de 64 e avançou em segundo no round de 32, atrás apenas do mexicano Lucas Cassity.

O desafio agora será contra o local Luke Thompson, em um duelo que promete tensão na água e na areia.

Quem também segue firme é o experiente Lucas Silveira, campeão mundial júnior em 2016.

Lucas avançou em segundo em suas duas baterias iniciais, ambas muito equilibradas — primeiro contra nomes como Ian Gouveia e Josh Kerr, depois em uma disputa apertada com Edgard Groggia e George Pittar. Agora, terá pela frente o norte-americano Taro Watanabe.

Eliminados

Foram eliminados da etapa os brasileiros Rafael Teixeira, Peterson Crisanto, José Francisco, Jadson André, Wesley Leite, Igor Moraes, Michael Rodrigues, Samuel Pupo, Deivid Silva, Lucas Vicente, Ian Gouveia e Edgard Groggia.

Caminho à elite

Com sete etapas no total, o Challenger Series define quem sobe para a elite do surfe mundial em 2026.

Os dez primeiros colocados no ranking masculino e as sete melhores entre as mulheres garantem vaga. Neste momento, Herdy é o 6º, Lucas Silveira aparece em 17º, Laura Raupp é a 7ª e Sophia Medina ocupa a 15ª colocação — lembrando que os resultados de Ballito ainda não foram contabilizados.