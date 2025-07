Seleção feminina de Portugal usará braçadeira preta na estreia da Euro em adeus a Diogo Jota

O falecimento repentino de Diogo Jota em um acidente de trânsito na madrugada desta quinta-feira comoveu todo o futebol europeu. Integrante da seleção portuguesa, o atacante do Liverpool será homenageado à tarde pela equipe feminina de Portugal, que fará sua estreia na Eurocopa Feminina. As jogadoras entrarão em campo com braçadeiras pretas em sinal de luto pelo atleta.

As "Navegadoras" jogam, a partir das 16h (de Brasília), contra a seleção espanhola, em partida válida pela primeira rodada da fase de grupos. Antes do início da partida, será realizado ainda um minuto de silêncio em homenagem a Diogo e também a seu irmão, André Silva, que jogava por um clube da segunda divisão portuguesa e também estava no carro acidentado.

A Uefa, organizadora da competição, determinou ainda que será observado o minuto de silêncio em todos os jogos da Eurocopa de quinta e sexta. "Há apenas três semanas, tive a honra de entregar uma medalha a Diogo Jota após a final da UEFA Nations League - um momento de alegria, orgulho e celebração que ficará para sempre gravado na memória com tristeza", afirmou o presidente da instituição, Aleksander Ceferin.

Jogam nesta quinta-feira ainda Bélgica e Itália, às 13h. Na sexta, acontecem mais dois confrontos: entre Dinamarca e Suécia, às 13h, e entre Alemanha e Polônia, às 16h.

O minuto de silêncio também foi decretado pela Federação Portuguesa de Futebol em todas as partidas organizadas pela entidade de quinta a domingo. "Perdemos dois campeões. O desaparecimento de Diogo e de André Silva representam perdas irreparáveis para o Futebol Português e tudo faremos para, diariamente, honrar o seu legado", lamentou a entidade.

O atacante Diogo Jota e seu irmão, André Silva, faleceram após o carro em que estavam sair da estrada e pegar fogo. Autoridades locais afirmam que o pneu do automóvel teria estourado durante uma ultrapassagem, o que causou o acidente. A fatalidade aconteceu em Zamora, na Espanha, a cerca e 30 km da fronteira com Portugal, país natal dos jogadores.