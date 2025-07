Seleção Brasileira se apresenta na Granja Comary para disputa da Copa América feminina

Nesta quinta-feira, as jogadoras convocadas pelo técnico Artur Elias para defender a Seleção Brasileira na Copa América feminina se apresentaram na Granja Comary, no Rio de Janeiro. O Brasil estreia na competição no dia 13 de julho, domingo, às 21 horas (de Brasília), contra a Venezuela, no Estádio Chillogallo, no Equador.

Ao todo, 30 jogadoras foram chamadas para um período de treinamentos antes da Copa América, na Granja Comary. Somente Giovanna Waksman ainda não se apresentou. A atacante do Botafogo é esperada ainda nesta noite.

Além das 23 convocadas, Artur Elias chamou mais sete atletas para integrar o grupo na preparação. O objetivo é aprimorar o trabalho de alta performance das jogadoras que vão disputar a Copa América e promover a integração das experientes com as mais jovens, com potencial para servir as categorias de base da Seleção Brasileira.

O primeiro treino do grupo sob o comando do treinador acontece ainda nesta quinta-feira, às 17 horas. A Seleção permanece na Granja Comary até o dia 10 de julho, quinta-feira, quando embarca para Quito, no Equador.

O Brasil disputa o grupo B da Copa América feminina, junto com Bolívia, Colômbia e Paraguai, além da Venezuela.