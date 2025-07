Seleção Brasileira inicia preparação para a Copa América feminina

A Seleção Brasileira feminina iniciou na tarde desta quinta-feira a preparação para a disputa da Copa América, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). O Brasil estreia na competição no dia 13 de julho, domingo, às 21 horas (de Brasília), contra a Venezuela, no Estádio Chillogallo, em Quito, no Equador.

A atividade teve duas ausências: Giovanna Waksman, que se apresentou no início da noite desta quinta, e Arthur Elias, que, por questões pessoais, adiou sua chegada para a manhã de sexta-feira. O treino foi comandado pelo auxiliar técnico, Rodrigo Iglesias.

O treino teve início com o aquecimento sob o comando do preparador físico Marcelo Rossetti. Em seguida, o time trabalhou situações de ataque no terço final em campo reduzido, com foco em intensidade e competitividade.

Seleção Feminina já na Granja Comary ?? ?Lívia Villas Boas/CBF pic.twitter.com/qJjfBK48Af ? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) July 3, 2025

Além das 23 convocadas, Artur Elias chamou mais sete atletas para integrar o grupo na preparação. O objetivo é aprimorar o trabalho de alta performance das jogadoras que vão disputar a Copa América e promover a integração das experientes com as mais jovens, com potencial para servir às categorias de base da Seleção Brasileira.

O próximo treino está marcado para esta sexta-feira, às 10h45. A Seleção permanece na Granja Comary até o dia 10 de julho, quinta-feira, quando embarca para Quito, no Equador.

O Brasil disputa o grupo B da Copa América feminina, junto com Bolívia, Colômbia e Paraguai, além da Venezuela.