São Paulo abre o dia com treino de enfrentamento e finalizações

O São Paulo segue firme em sua preparação durante a intertemporada provocada pela pausa no calendário para a disputa do Mundial de Clubes. Nesta quinta-feira, o elenco, que trabalhará em dois períodos, iniciou o dia com atividades de enfrentamento e finalizações.

Os jogadores realizaram um trabalho de fortalecimento muscular, ainda na parte interna do CT da Barra Funda. Em seguida, Crespo e sua comissão técnica separaram os atletas em pequenos grupos e promoveram atividades de enfrentamento individual em espaço reduzido.

Por fim, já em uma área maior do gramado, o técnico argentino estabeleceu um novo tipo de enfrentamento aos jogadores, desta vez com duelos entre setores defensivos e ofensivos, além de finalizações.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sa?o Paulo Futebol Clube (@saopaulofc)

Lucas e Ferreira, que seguem seus cronogramas de recuperação, treinaram junto aos atletas da base do Tricolor. Os jovens foram ao CT da Barra funda para integrar as atividades de transição.

O São Paulo volta a treinar ainda nesta quinta-feira, na parte da tarde, novamente no CT da Barra Funda. A equipe se prepara para enfrentar o Flamengo no dia 12 de julho, às 16h30 (de Brasília), no Estádio Maracanã, pela 13ª rodada do Brasileirão.

Atualmente, o São Paulo ocupa a 14ª colocação no campeonato, com 12 pontos, e segue vivo também nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil.