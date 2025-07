Retranca ou blefe? Alicia e Milly avaliam possível Palmeiras contra Chelsea

A coletiva de Abel Ferreira deu algumas pistas sobre a escalação diante do Chelsea, nas quartas de final do Mundial de Clubes. No UOL News, Alicia Klein e Milly Lacombe avaliaram se a estratégia apontada seria a melhor e até mesmo a possibilidade de o técnico estar distribuindo pistas falsas.

Palmeiras e Chelsea entram em campo amanhã (4), às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, EUA. Quem avançar encara o vencedor de Fluminense x Al-Hilal, que se enfrentam um pouco mais cedo.

Alicia: Não me surpreenderia Abel dar pistas falsas

O Palmeiras vai precisar jogar mais fechado, sim. [...] O Abel deu a indicação na coletiva de que o Vanderlan jogaria. Ele é o reserva do Piquerez, jovem cria da base. Teoricamente, entraria o Vanderlan, o Giay, na lateral direita, e o Marcos Rocha ou o Naves para ser um terceiro zagueiro.

Claro que o Palmeiras ficaria sem zagueiros no banco. Já tem dois fora da partida. Mas não me surpreenderia que tudo o que o Abel falou na coletiva seja ele despistando todo mundo e que nem o Vanderlan jogue.

Alicia Klein

Milly: Palmeiras é favorito na emoção

O Abel tem razão: o Chelsea é favorito. Temos que falar de orçamento, investimento. Isso pesa. Se Chelsea e Palmeiras jogarem 10 vezes, o Chelsea ganha sete, mas é uma Copa, o Chelsea está desgastado, não é tão bom quanto o que ganhou do Palmeiras [em 2022].

E o Palmeiras está muito unido, muito fechado. [...] Embora na razão o favoritismo seja do Chelsea, na emoção, é do Palmeiras, que está com mais vontade, mais ganas. A torcida do Palmeiras está completamente em delírio.

Milly Lacombe

