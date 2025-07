Renato diz que Flu é 'patinho feio' e desafia europeu a treinar no Brasil

O técnico Renato Gaúcho afirmou que o Fluminense é o "patinho feio" no quesito financeiro em relação aos outros clubes que estão nas quartas de final do Mundial de Clubes, e ainda desafiou os técnicos europeus a treinarem sua equipe para provar que eles são muito bons.

Renato concedeu coletiva de imprensa na tarde de hoje, no Camping World Stadium, às vésperas da partida decisiva contra o Al Hilal, amanhã, às 16h (de Brasília), por uma vaga na semifinal do Mundial.

O que ele disse

Eu não me vejo nessa campanha [do Mundial], me vejo sempre muito forte. Eu disse que o Fluminense é o patinho feio no bom sentido [lado financeiro], tenho um grupo que confio bastante, não temos a qualidade de muitos times aqui fora e estamos nas quartas. Muitas vezes queria me colocar no lugar dos técnicos que trabalham com esses jogadores aqui fora, sem citar nomes dos clubes, mas com tudo que eles têm e com o plantel que eles têm, mudando esquema toda hora, qualidade imensa, você não sabe quem é o titular. Aí sim é bom de se trabalhar, se torna fácil de se trabalhar, muitas vezes queria estar no lugar de treinador deles Renato Gaúcho.

"Eu queria que um desses viesse treinar o time que estou treinando no Brasil e dar resultado. Muitas vezes, infelizmente, é uma critica até construtiva, a imprensa não valoriza o treinador brasileiro. Valoriza muito o gringo, mas queria ver o gringo fazendo o trabalho que estou fazendo aqui, iam pedir na seleção, mas quando é brasileiro... se eles virem treinar o Fluminense, o patinho feio, e dar resultado, aí você vai ver quem é o bom. Só isso que gostaria de falar. Se ninguém me valoriza, eu tenho que me valorizar. nos clubes sem cofres cheios, eu sempre dou resultado. Então alguma coisa eu devo ter", acrescentou.

Veja outras falas de Renato Gaúcho

Mudança tática de Thiago Silva no jogo contra a Inter: "Quem tá lá dentro enxerga o que o treinador não tá vendo. É importante ver isso pra gente ajeitar o time. eu monto o esquema e pergunto se eles estão conscientes, felizes e aptos a jogarem daquela forma. vou muito pelo que os jogadores gostam apesar do pouco tempo, eles se deram bem , neutralizamos bem os adversários e conseguimos os resultados".

Morte de Diogo Jota e discurso de Thiago Silva no vestiários: "Meus sentimentos à família dos dois garotos. Eu costumo falar pras pessoas e falo pra minha filha que na vida a gente só tem um pai e uma mãe e precisamos valorizar. O que o Thiago falou foi importante porque ele deu um recado que precisamos viver intensamente nossas vidas. Se hoje estamos vivendo esse momento mágico, precisamos continuar entrando na história do clube. Temos outra oportunidade de colocar o time em uma semifinal, entre os maiores do mundo. Precisamos viver esse momento, essa entrega, não sabemos quando vamos ter outra oportunidade. A entrega tem que 101%. É viver esse momento continuar sendo feliz e ter essas atitudes dentro o campo. Eles vêm tendo, e espero que amanhã possamos estar em uma tarde muito feliz novamente e que continuamos sonhando esse sonho da maneira maravilhosa".

Al Hilal joga à moda europeia? "Condições financeiras eles têm, é só ver os números. O futebol é decidido no campo, nas quatro linhas. Eles têm quatro brasileiros lá. Nós sempre com dificuldade financeira, e pra eles sobra. A evolução deles tem sido muito grande. Não sei até que ponto um clube europeu, fora do campo pode ser, mas dentro do campo não chega a ser PSG, Real, City, mas no último jogo eles tiveram uma grande partida. Se fizesse uma aposta, dificilmente alguém apostariam nele, jogaram muito bem. Na minha opinião, o City tenha menosprezado eles achando que poderia ganhar a qualquer momento. Isso que passei pro meu time, não podemos menosprezar, ligados, respeitando eles. Não ganharam o jogo por 1 a 0, fizeram 4 gols no City e não é fácil. Temos todo o respeito por eles, e eles vem crescendo bastante nessa competição, e amanhã vai ser um grande jogo. Fora do campo nos atropelam, mas dentro de campo é outra coisa".

PSG é a melhor equipe do mundo? "A melhor equipe do mundo é a que ganha, o melhor esquema é o que ganha. O PSG é um grupo, elenco, clube fortíssimo. O dinheiro é importante, mas dentro do campo é decidido nas quatro linhas. não adianta falar do PSG agora, mas no momento que você consegue ganhar a Champions, você fica no topo. Temos outros grandes no mundo que jogam outro futebol. O Fluminense é o patinho feio em termos financeiros, estamos chegando e mostrando nossa força. Espero que amanhã continuamos mostrando nossa força".