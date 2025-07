Raulzinho assina com San Pablo Burgos e está de volta ao basquete espanhol

Raul Neto é o mais novo reforço do San Pablo Burgos para a temporada 2025/2026. Em fase final de recuperação de uma lesão na coxa esquerda, sofrida em dezembro quando atuava pelo Barcelona, Raulzinho assinou com a equipe comandada pelo brasileiro Bruno Savignani e está pronto para sua quarta passagem pelo basquete da Espanha.

O armador brasileiro chega num momento importante e de muita expectativa por parte dos torcedores do clube, que volta à Liga ACB depois de três anos: "Espero fazer uma boa temporada, conseguir me manter saudável para jogar o meu melhor basquete. Estou olhando para frente, feliz em estar recuperado e com saudade de jogar", afirmou.

"Tive uma boa conversa com o Savignani, nos conhecemos já da Seleção Brasileira, e agradeço ao Burgos por abrir as portas para mim. Tenho um carinho especial pela Espanha, pelo basquete espanhol, e é muito bom poder estar de volta", completou Raulzinho.

Raulzinho será mais um brasileiro a vestir a camisa do Burgos: antes dele, Vitor Benite e Augusto Lima tiveram boas passagens pela equipe.