'Quem não sabe, vai estudar': Renato apaga personagem do passado no Mundial

Após conquistar a Copa do Brasil e tirar o Grêmio de um jejum de 15 anos sem títulos de maior expressão, Renato Gaúcho não mediu palavras em seu recado.

Quem precisa aprender, estuda, vai pra Europa... Quem não precisa, vai pra praia. Eu falo isso,e muitos criticaram. Disseram: estão trazendo um treinador que estava jogando futevôlei... Eu pergunto, e agora? E ai? Futebol é como andar de bicicleta. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, vai estudar

Desde então, o treinador carregou a fama de boleiro e pouco estudioso do futebol. Mas a campanha do Fluminense neste Mundial de Clubes, além das próprias entrevistas de Renato, ajudam a apagar um pouco esse personagem.

A desconstrução

Quem trabalha ou já trabalhou com Renato Gaúcho garante: ele assiste muito jogos de futebol. O técnico faz questão de assistir todos os jogos da Série A, e ele também estuda jogos da Série B e C. Além de usar os jogos de outras equipes como exemplo em vídeos — o que ele fez enquanto assistia Flamengo x Bayern com jogadores do Flu.

O treinador tem um conhecimento amplo dos jogadores do futebol brasileiro. Toda vez que o Fluminense recebe uma ligação de um empresário oferecendo um atleta, Renato é consultado e sempre conhece o atleta e suas características — o que surpreende o próprio clube.

Acham que eu não estudo, mas o que mais entendo é sobre tática. Renato Gaúcho após eliminar a Inter de Milão.

Renato Gaúcho já mostrou três variações do Fluminense neste Mundial de Clubes: contra o Borussia Dortmund escalou três meio-campistas e um ataque formado por Arias, Canobbio e Everaldo, já contra o Ulsan jogou com um 4-2-3-1, com Ganso armando o time, e na classificação contra a Inter de Milão espelhou a formação de três zagueiros (pegando de surpresa sua própria equipe).

O técnico tem um braço direito que também adora estudar futebol: Alexandre Mendes. O profissional foi preparador físico de Renato em 1995 e é seu auxiliar desde 2005. Ele é uma figura muito ativa nos treinamentos, o que surpreendeu no Fluminense em relação a outros auxiliares que passaram por lá. Ele é muito presente: puxa muitos treinos de vídeos, conversas com os jogadores e tem papel muito importante.

Renato dá liberdade para jogadores opinarem sobre as questões táticas. E eles amam isso. A maior prova disso é a mudança tática sugerida por Thiago Silva nos minutos finais do jogo contra Inter, que Renato acatou. O treinador ressaltou que só discute a parte tática com os seus jogadores.

O mais importante é o que eu converso com o meu grupo. O que vem de fora não deixo entrar no vestiário. Ninguém vai mudar minha cabeça, tenho minhas ideias e procuro trocar elas com o meu grupo. Vi o jogo entre Inter e River Plate e pensei na formação que iríamos usar. Conversei com o grupo e eles aceitaram a ideia. Renato Gaúcho.

Quem disse que Renato não é estudioso? O técnico participou de um curso da CBF para obter a Licença Pro para os treinadores, obrigatório para todos os técnicos desde 2019. Ele chegou a dizer que "estava em Alcatraz", mas concluiu o curso.

O Fluminense enfrenta o Al Hilal por uma vaga nas semifinais do Mundial, na sexta-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio Camping World Stadium, em Orlando.