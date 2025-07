Quartas do Mundial terão 1 minuto de silêncio por mortes de Jota e irmão

As quartas de final do Mundial de Clubes contarão com 1 minuto de silêncio nas quatro partidas, após as mortes de Diogo Jota e seu irmão, André Silva.

O que aconteceu

As partidas da próxima fase do torneio dão início nesta sexta-feira, com os confrontos Fluminense x Al-Hilal e Chelsea x Palmeiras. Os jogadores das equipes poderão utilizar também braçadeiras pretas, como símbolo de luto pelas mortes dos irmãos, disse a Fifa.

Os atletas morreram na madrugada desta quinta-feira, após um acidente de carro, na Espanha. Segundo comunicado da polícia local, o caso pode ter ocorrido depois de um pneu estourar durante ultrapassagem.

As famílias e amigos de Diogo Jota e André Silva receberam mensagens de diversos clubes e atletas, como Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo, que atuou ao lado de Jota na conquista da Liga das Nações deste ano. "Não faz sentido. Até outro dia estávamos juntos na seleção, até outro dia você tinha se casado. Para a sua família, sua esposa e seus filhos, envio meus sentimentos e desejo toda a força do mundo. Sei que você estará sempre com eles. Descansem em paz, Diogo e André. Todos nós vamos sentir muita falta de vocês", escreveu o camisa 7 português.