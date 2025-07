Três revanches e um jogo sem europeu: os enredos das quartas do Mundial

As quartas de final do Mundial começam amanhã e vão muito além da luta pelas vagas nas semifinais: três times tentam dar o troco em um rival que um dia já causou tristeza, e outros dois chegam com o gostinho de terem surpreendido os poderosos europeus.

Revanche 1: Palmeiras x Chelsea

O Palmeiras tenta dar o troco no Chelsea. Derrotado pelos ingleses na final do Mundial de Clubes de 2021, o Alviverde revê o adversário pouco mais de três anos depois — a final foi jogada em 2022 — e encontra um rival totalmente diferente. Os Blues mudaram de dono e só têm um remanescente daquele duelo: Chalobah.

Estêvão é a peça principal do duelo. A joia palmeirense foi vendida ao Chelsea e se juntará aos ingleses logo após o Mundial. Ou seja: pode eliminar o seu futuro clube na "última dança" pelo Palmeiras ou se despedir do Alviverde com um misto de sentimentos.

Dudu e Kanté brigam pela bola durante Chelsea x Palmeiras, pela final do Mundial de Clubes Imagem: Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images

Revanche 2: PSG x Bayern de Munique

O Bayern de Munique foi carrasco do PSG em 2020. Na final da Champions daquele ano, os alemães venceram os franceses por 1 a 0 e impediram o que seria o primeiro título continental do rival àquela altura.

O PSG mudou — e muito. De lá para cá, o clube deu adeus aos grandes astros, como Neymar e Mbappé, que jogaram aquela decisão, seguiu investindo forte, mas priorizou nomes menos bombásticos. Resultado: campeão da Champions neste ano.

O Bayern não mudou muita coisa. O atual elenco conta com pilares daquele time que derrubou o PSG no Estádio da Luz, em Portugal, no ano de 2020. Entre eles estão o goleiro Neuer, os meias Kimmich e Goretzka e o atacante Coman, autor do gol do título.

Coman comemora gol marcado pelo Bayern de Munique contra o PSG na final da Champions Imagem: Julian Finney - UEFA/UEFA via Getty Images

Revanche 3: Real Madrid x Borussia Dortmund

O Dortmund terá sua revanche pela perda da Champions em 2024. No ano passado, os alemães foram derrotados pelo Real Madrid por 2 a 0 na final da Champions.

Os times não mudaram muito de lá para cá, mas tiveram adições importantes. O Real contratou Mbappé, e o Borussia Dortmund trouxe Guirassy. Ambos foram artilheiros dos times na última temporada.

O jogo de sábado perdeu um dos enredos mais curiosos: os irmãos Bellingham. Jude, o mais velho, famoso e meia do Real, estará no confronto, mas Jobe, do Borussia, está suspenso por ter recebido o segundo cartão amarelo nas quartas, contra o Monterrey.

Vini Jr. comemora gol marcado pelo Real Madrid contra o Borussia Dortmund na final da Champions League Imagem: Lars Baron/Getty Images

Embate sem europeus

Fluminense e Al-Hilal fazem o único jogo sem um time europeu nas quartas de final. Isso significa que ao menos um clube não europeu estará na semifinal do Mundial de Clubes.

Os dois mandaram bichos-papões para casa nas oitavas de final e surpreenderam. O Flu tirou a Inter de Milão com uma vitória por 2 a 0, e o Al-Hilal despachou o Manchester City com um 4 a 3 em um jogaço.

As campanhas são semelhantes neste Mundial: cada um venceu dois jogos e empatou os outros dois.

Cano comemora gol marcado pelo Fluminense contra a Inter de Milão no Mundial Imagem: PAUL ELLIS/AFP

Programação das quartas do Mundial