Quartas de final do Mundial de Clubes: veja datas, horários e onde assistir

Do UOL, em São Paulo

O mata-mata da Copa do Mundo de Clubes será retomado amanhã. Classificados às quartas de final, Fluminense e Palmeiras entram em campo neste primeiro dia de jogos.

O que aconteceu

Essa fase será disputada em dois dias. O Fluminense eliminou a Inter de Milão nas oitavas de final terá o Al-Hilal como adversário, amanhã, às 16h (de Brasília).

O Palmeiras enfrenta o Chelsea também amanhã, às 22h. O Alviverde passou pelo Botafogo na fase anterior do Mundial.

Al-Hilal desbancou o favorito Manchester City nas oitavas. O Chelsea, por outro lado, venceu o duelo europeu contra o Benfica.

Mais dois jogos movimentam a Copa do Mundo de Clubes no sábado. Paris Saint-Germain e Bayern de Munique duelam às 13h, com Real Madrid e Borussia Dortmund se enfrentando às 17h.

Quartas do Mundial: datas, horários e onde assistir

04/07 - Sexta-feira (16h) - Fluminense x Al-Hilal, em Orlando

Onde assistir: Globo (TV aberta), sportv (TV fechada), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming --sujeito às condições da plataforma)

04/07 - Sexta-feira (22h) - Palmeiras x Chelsea, em Filadélfia

Onde assistir: Globo (TV aberta), sportv (TV fechada), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming --sujeito às condições da plataforma)

05/07 - Sábado (13h) - Paris Saint-Germain x Bayern de Munique, em Atlanta

Onde assistir: Globo (TV aberta), sportv (TV fechada), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming --sujeito às condições da plataforma)

05/07 - Sábado (17h) - Borussia Dortmund x Real Madrid, em Nova Jersey

Onde assistir: Globo (TV aberta), sportv (TV fechada), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming --sujeito às condições da plataforma)