Pulgar passa por cirurgia no Chile e desfalcará o Flamengo

O Flamengo informou nesta quinta-feira, que o volante Erick Pulgar passou por um procedimento cirúrgico no Chile, que visa corrigir uma lesão no quinto metatarso do pé direito, sofrida na partida contra o Bayern de Munique, pela Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

O procedimento foi concluído conforme o planejado e o atleta permanecerá em repouso no Chile pelos próximos 15 dias para acompanhamento do pós-operatório. Em seguida, Pulgar retornará ao Rio de Janeiro para dar continuidade ao seu processo de recuperação sob a supervisão do Departamento Médico do Flamengo.

O Clube de Regatas do Flamengo se une à causa antirracista e lembra que ainda temos muito a avançar em direção a um país inclusivo, menos violento e com mais respeito.

Discriminação racial é crime!#DataEspecial pic.twitter.com/9Q55KABLQb ? Flamengo (@Flamengo) July 3, 2025

O chileno deixou o gramado ainda no primeiro tempo da derrota por 4 a 1 para o Bayern de Munique, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. A fratura foi inicialmente identificada em um hospital nos Estados Unidos e reconfirmada quando o Flamengo retornou ao Brasil.

É a segunda vez que Pulgar sofre uma contusão no quinto metatarso do pé direito. Em 2023, no início de sua passagem pelo Rubro-Negro, o volante teve a mesma lesão e ficou afastado por mais de dois meses.

Enquanto se recupera, Pulgar será desfalque nos primeiros compromissos do Flamengo após a retomada do Campeonato Brasileiro, paralisado por conta do Mundial de Clubes. O Rubro-Negro volta a campo no dia 12 de julho, às 16h30 (de Brasília), quando recebe o São Paulo, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe carioca lidera a competição, com 24 pontos.

Leia o comunicado do Flamengo na íntegra:

O Clube de Regatas do Flamengo informa que a cirurgia realizada no meio-campista Erick Pulgar, nesta quinta-feira (3), no Chile, foi concluída conforme o planejado e sem intercorrências. O procedimento visa corrigir uma lesão no quinto metatarso do pé direito, sofrida na partida contra o Bayern de Munique.

O médico do Flamengo, Dr. Fernando Sassaki, manteve contato com o responsável pela operação, Dr. Cristian Ortiz, e teve acesso ao raio-x pós-operatório, que confirmou o êxito da intervenção.

Erick permanecerá em repouso programado no Chile pelos próximos dias para acompanhamento do pós-operatório. Em seguida, retornará ao Rio de Janeiro para dar continuidade ao seu processo de recuperação sob supervisão do Departamento Médico do clube.