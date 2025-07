Pulgar passa por cirurgia e desfalcará Flamengo na retomada do Brasileiro

O volante Erick Pulgar foi submetido, nesta quinta-feira, a uma cirurgia no quinto metatarso do pé direito. O procedimento foi feito no Chile e o atleta vai permanecer duas semanas em repouso no seu país natal por recomendação médica. Assim, o técnico Filipe Luís vai ter um importante desfalque no meio-campo na retomada do Campeonato Brasileiro.

Em seu site oficial, o clube rubro-negro informou que a cirurgia "foi concluída conforme o planejado e sem intercorrências". Ainda de acordo com a nota, a operação "visa corrigir uma lesão no quinto metatarso do pé direito, sofrida na partida contra o Bayern de Munique", em jogo válido pelas oitavas de final do Mundial de Clubes.

A cirurgia foi feita no Chile por opção de Pulgar e foi conduzida pelo médico Cristian Ortiz. O informe divulgou que Fernando Sassaki, médico do Flamengo, acompanhou o processo e "teve acesso ao raio-x pós-operatório, que confirmou o êxito da intervenção".

Este tipo de lesão já afastou Pulgar dos gramados em seus primeiros meses na Gávea (cerca de 60 dias). Para o seu lugar, Filipe Luís tem os volantes Allan, Evertton Araújo e ainda a possibilidade de usar o recém-contratado Jorginho no setor.

Líder do Campeonato Brasileiro com 24 pontos, o Flamengo aparece com a mesma pontuação do Cruzeiro, mas figura no topo da classificação pelos critérios de desempate. O time volta a jogar pela competição nacional no dia 12 de julho e recebe o São Paulo no Maracanã.