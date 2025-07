PSG, Real e Bayern fazem minuto de silêncio a Diogo Jota durante treinos

A atividade dos clubes europeus antes das quartas de final do Mundial de Clubes, hoje, foram marcadas por homenagens ao atacante português Diogo Jota e o irmão dele, André Silva, mortos em acidente automobilístico no começo do dia, na Espanha.

O que aconteceu

Rivais em um dos jogos decisivos, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique prestaram um minuto de silêncio antes dos treinamentos. O mesmo ocorreu com o Real Madrid, que enfrenta o Borussia Dortmund.

Uma manhã sombria aqui em Atlanta. Iniciamos o treino com um momento de silêncio em homenagem à memória de Diogo Jota e André Silva. Os pensamentos de todos no PSG estão com suas famílias e com aqueles que lhes são mais próximos.

Comunicado do PSG

Espaçados, os jogadores fizeram um grande círculo no meio do campo para a última homenagem aos companheiros de profissão. O atacante do Liverpool viajava de Portugal para a Espanha de carro, onde pegaria um ferryboat para se apresentar na Inglaterra.

Depois da homenagem, Luis Enrique começou a preparar a equipe para o duelo com os bávaros, sábado, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, às 13h (de Brasília). Há dois dias do pesado confronto, o treinador espanhol teve um desfalque de peso de último hora: o meio-campista Fabián Ruiz.

De acordo com a RMC Sport, o volante titular ficou fora das atividades por causa de uma leve virose e se tornou problema para a partida. O PSG ainda treina nesta sexta-feira, dia no qual deve ser decidida a escalação. Além do volante, o zagueiro reserva Kimpembe também não apareceu no gramado. Ele trata há alguns dias uma lesão na planta do pé.

A atividade do Bayern, na Flórida, também começou com um minutos de silêncio em homenagem a Diogo Jota e seu irmão. Com todos os jogadores e integrantes da comissão técnica, os bávaros fizeram um círculo na beirada do campo. "Descansem em paz, Diogo e André."

Diferentemente do time francês, o técnico Vincent Kompany mais uma vez contou com todo o grupo do Bayern de Munique e agora faz mistério sobre qual escalação ofensiva utilizará, com Gnabry, Sane e Musiala brigando por uma das vagas ao lado de Olise, Coman e Harry Kane.

A homenagem do Real Madrid foi no mesmo estilo dos adversários, com jogadores e comissão técnica também formando um círculo, mas com alguns abraçados. "Minuto de silêncio antes do treinamento em memória de Diogo Jota e de seu irmão, André Silva."