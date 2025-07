Prorrogação, drama e gol no fim: relembre último duelo entre Palmeiras e Chelsea no Mundial

Na noite desta sexta-feira, o Palmeiras joga a vida na Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O Verdão mede forças contra o Chelsea, a partir das 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pelas quartas de final da competição continental.

Essa será a segunda vez que Palmeiras e Chelsea se enfrentam em um Mundial de Clubes. A primeira - e única até o momento - foi em 2022, quando se encontraram na decisão. O Verdão viu o time inglês levar a melhor e, agora, vai em busca da 'revanche' para avançar às semifinais do torneio.

Abaixo, a Gazeta Esportiva traz um resumo e relembra o último confronto entre Palmeiras e Chelsea, que teve prorrogação, drama, expulsão e um gol no fim que marcou o vice-campeonato do Verdão.

ESCALAÇÕES E REMANESCENTES

A final do Mundial de Clubes se deu no dia 12 de fevereiro de 2022. A decisão começou uma hora antes da bola rolar com a divulgação das escalações. O Chelsea entrou com uma linha defensiva com três zagueiros, e o técnico Abel Ferreira optou por fazer o mesmo no Palmeiras.

O Palmeiras teve a seguinte escalação: Weverton; Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Marcos Rocha, Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Dudu e Rony. Depois, entraram Deyverson, Jailson, Atuesta, Rafael Navarro e Wesley.

Dos 11 titulares do Alviverde, ainda permanecem no clube o goleiro Weverton, o zagueiro Gustavo Gómez, os laterais Piquerez e Marcos Rocha, e o meia Raphael Veiga. No banco, a equipe ainda tinha os remanescentes Murilo, Mayke e Marcelo Lomba.

Já o Chelsea, ainda sob o comando de Thomas Tuchel, entrou em campo com: Mendy; Christensen, Thiago Silva e Rudiger; Azpilicueta, Kanté, Kovacic, Hudson-Odoi; Mount, Havertz e Lukaku. Sarr, Saúl, Ziyech, Pulisic e Timo Werner foram acionados posteriormente.

Os Blues, por sua vez, passaram por uma reformulação profunda no elenco de lá para cá. Não à toa, a equipe, hoje comandada por Enzo Maresca, só possui Trevor Chalobah como remanescente. Outro que havia 'sobrado' era o goleiro Kepa, mas ele foi negociado recentemente com o Arsenal.

CHELSEA ABRE O PLACAR, MAS PALMEIRAS EMPATA

O primeiro tempo da final do Mundial de 2022 foi de equilíbrio entre as equipes. Tanto Palmeiras como Chelsea tiveram oportunidades para abrir o placar, mas não o fizeram. Com isso, os primeiros 45 minutos terminaram empatados em 0 a 0.

Foi na etapa final que o Chelsea inaugurou o marcador. Aos nove minutos, Hudson-Odoi recebeu pela esquerda e cruzou com precisão na cabeça de Lukaku. O centroavante belga ganhou no alto de Luan e testou no ângulo para marcar. No lance seguinte, os Blues quase ampliaram.

O Verdão, contudo, não se entregou e foi buscar o empate. Com 16 minutos, Thiago Silva cometeu pênalti ao saltar na área e desviar a bola com a mão. A infração foi assinalada após o árbitro checar na cabine do VAR. Na cobrança, Veiga mandou no canto esquerdo, sem chance para Mendy.

Após os gols, o ritmo da partida decaiu, muito por conta do desgaste físico das duas equipes. O Chelsea até assustou em poucas ocasiões, mas não chegou ao segundo gol. Assim, o duelo encaminhou-se para a prorrogação, fato que manteve vivas as esperanças da torcida alviverde.

DRAMA DA PRORROGAÇÃO, GOL NO FIM E EXPULSÃO

A prorrogação, por mais superior que uma equipe seja a outra, é sempre um drama para ambos os times devido ao cansaço. Naquela decisão, isso não foi diferente. Ainda assim, foi o Chelsea que teve as melhores oportunidades do primeiro tempo, porém sem sucesso mais uma vez.

Quando a prorrogação já se encaminhava para a reta final, a torcida do Palmeiras, mais conformada com a possibilidade de pênaltis e um eventual título, viu seu mundo cair. Isso porque, aos nove minutos do segundo tempo, o árbitro Chris Beath assinalou uma penalidade a favor do Chelsea.

Protagonista (no sentido negativo da palavra) da partida no lance do primeiro gol do Chelsea, Luan errou e cometeu pênalti após bloquear a bola com o braço dentro da área. Após checagem no VAR, a penalidade foi confirmada. Na cobrança, Havertz deslocou Weverton e fez o segundo pro Chelsea.

Ainda sobrou tempo para Luan, que não fazia uma grande partida, ser expulso. Já nos acréscimos da etapa final, o zagueiro cometeu falta dura em Havertz e recebeu o cartão vermelho. Foi assim que, mais uma vez, o Palmeiras saiu do Mundial sem o tão sonhado título.

BUSCA POR REVANCHE

Agora em 2025, o Palmeiras vai em busca da revanche contra o Chelsea. O Alviverde conta com a instabilidade do time inglês para, quem sabe, beliscar uma vaga na semifinal do Mundial. Na competição, por exemplo, os Blues venceram Ésperance-TUN e LAFC-EUA, mas perderam para o Flamengo.

O Chelsea também só conseguiu vencer o Benfica na prorrogação. Após levar o empate nos acréscimos, a equipe de Enzo Maresca se viu obrigada a disputar o tempo extra e contou com a expulsão de Prestianni para bater o time português por 4 a 1.

Enquanto isso, o Palmeiras chega às quartas de final em uma crescente. O Verdão avançou como líder do Grupo A, mas vinha de uma má atuação contra o Inter Miami. Já contra o Botafogo, nas oitavas, a equipe alviverde se impôs e conseguiu sair com a classificação.