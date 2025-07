Fifa, Uefa e CBF prestam solidariedade por morte de Diogo Jota

Imagem: Christopher Pike - FIFA/FIFA via Getty Images

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, e o mandatário da Uefa, Aleksander Ceferin, se pronunciaram nesta quinta-feira sobre a morte de Diogo Jota. O atacante português, que defendia o Liverpool, foi vítima de um grave acidente automobilístico. Samir Xaud, que preside a CBF, foi outro a se manifestar pela perda. André Silva, irmão do atleta, também estava no carro e não resistiu aos ferimentos.

Infantino exaltou Diogo Jota e também André Silva e externou sua solidariedade aos familiares. "Com apenas 28 anos, Diogo Jota teve uma carreira fantástica e tinha muitos e bons anos à sua frente, enquanto o seu irmão André Silva estava a prosperar no FC Penafiel. Deixarão muitas saudades a todos os que os conheciam e a toda a comunidade futebolística mundial", postou o dirigente.

Já Alexsander Ceferin lembrou o último encontro que teve com o avante do Liverpool em homenagem feita nas redes sociais da Uefa. "Há apenas três semanas tive a honra de entregar uma medalha a Diogo Jota após a final da Uefa Nations League - um momento de alegria, orgulho e celebração que ficará gravado na memória", diz parte do texto.

O site da entidade traz ainda um breve currículo do jogador, considerado um dos grandes nomes do futebol de Portugal. O atacante disputou 49 partidas pela seleção portuguesa e marcou 14 gols.

Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, também citou a importância do jogador. "Diogo Jota representou ao mais alto nível o futebol português e demonstrou um elevado profissionalismo e dedicação."

A CBF também prestou homenagens a Diogo Jota nesta quinta-feira. "Estamos todos consternados. Uma tragédia que nos comove profundamente. Manifesto aqui o nosso pesar aos familiares e amigos dos atletas, aos nossos amigos das federações portuguesa e inglesa", diz a nota em nome do presidente Samir Xaud.