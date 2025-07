Presidente da Fifa, Gianni Infantino lamenta morte de Diogo Jota

Gianni Infantino, presidente da Fifa, se pronunciou sobre a morte de Diogo Jota e seu irmão, André Silva, num acidente de trânsito na madrugada desta quinta-feira, na Espanha. Em mensagem publicada nas redes sociais, Infantino lamentou a tragédia e prestou homenagem aos jogadores.

FIFA President Gianni Infantino: "I am deeply saddened to hear of the tragic passing of Diogo Jota and his brother André Silva. Aged just 28, Diogo had enjoyed a fantastic career to date and had many great years ahead of him, while his brother André was thriving at FC Penafiel -... ? FIFA (@FIFAcom) July 3, 2025

"Foi com profunda consternação que soube do trágico falecimento do Diogo Jota e do seu irmão, André Silva. Com apenas 28 anos, o Diogo teve uma carreira fantástica e tinha muitos e bons anos à sua frente, enquanto o seu irmão André estava prosperando no FC Penafiel. Deixarão muitas saudades a todos os que os conheciam e a toda a comunidade futebolística mundial", disse o presidente.

"Em nome da FIFA e de toda a família do futebol, apresento as minhas mais sentidas condolências à família e amigos, e a todos no Liverpool FC, no FC Penafiel e na Federação Portuguesa de Futebol. Que descansem em paz", concluiu.

Diogo Jota: acidente fatal

Diogo Jota, jogador português de 28 anos, e seu irmão André, também jogador de futebol e dois anos mais novo, morreram na manhã desta quinta-feira após um acidente de trânsito em uma rodovia perto da cidade de Zamora, na região centro-norte de Castela e Leão.