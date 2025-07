Premier League firma parceria com Microsoft para uso de IA em experiências com fãs

A Premier League anunciou uma parceria com a Microsoft para a área de inteligência artificial. O acordo, que terá duração total de cinco anos, oferecerá aos fãs da liga inglesa de futebol uma plataforma integrada ao Copilot, sistema de IA da empresa, que conterá insights em tempo real das partias e conteúdo personalizado.

As partes prometem ainda que serão disponibilizadas estatísticas de 30 temporadas, além de 300 mil artigos e 9 mil vídeos. A experiência envolve também a criação de pacotes de vídeo personalizados, conteúdo multilíngue e um assistente de assistência da Fantasy Premier League com IA.

"A inteligência artificial está redefinindo a maneira como torcedores interagem com o futebol. Ao possibilitar acesso instantâneo a estatísticas, vídeos e análises, estão tornando a experiência esportiva mais acessível, imersiva e globalizada", afirma Alexandre Lessa, gerente de pesquisa e desenvolvimento da Keeggo, empresa de consultoria de tecnologia. "É como ter um analista de dados, um narrador e um comentarista ao lado de cada fã, sendo tudo ao mesmo tempo".

Esta não é a primeira vez que a Microsoft faz uma parceria com uma liga de futebol - ainda que menos arrojada do que a com a Premier League. Em 2021, a LaLiga anunciou que seria ofertada a LaLiga Tech, uma solução de tecnologia para a indústria de mídia e entretenimento.

"A Microsoft sempre faz parcerias muito inteligentes no esporte, como com La Liga, NFL e Nascar. A empresa não busca apenas visibilidade de marca, mas coloca sua tecnologia para melhorar a experiência dos fãs e também das próprias equipes e entidades, como na junção de suas capacidades de Nuvem, IA, softwares e dispositivos físicos", pontuou Alexandre Vasconcellos, gerente regional da Flashscore no Brasil. "É uma das visões mais sofisticadas de patrocínio possíveis, e faz muito essa junção com a liga nacional de maior credibilidade no futebol mundial".

A inteligência artificial é vista com entusiasmo no meio esportivo. "Um estudo de 2024 da IBM, conduzido pela Morning Consult, entrevistou mais de 18 mil fãs de esportes em 10 países e constatou que, para 50% deles, a IA tem um potencial transformador no setor esportivo", explica Henrique Borges, VP executivo de vendas, marketing e novos negócios na Somos Young. "Vejo a inteligência artificial realmente como um 'atalho inteligente', que já está impactando todos os setores da economia e invadiu também o universo dos esportes, sendo usada pelas comissões técnicas na análise dos adversários, no departamento comercial para mapeamento de mercado, na produção de conteúdo para redes sociais e também no relacionamento com o torcedor".