Por que Santos tem três laterais-direitos, mas quer Mayke, do Palmeiras?

O Santos tem três laterais-direitos, mas ainda quer Mayke, do Palmeiras.

O que aconteceu

O Santos trouxe Igor Vinicius e tenta Mayke. A negociação com o Palmeiras só vai ser iniciada depois do fim da participação do rival na Copa do Mundo de Clubes.

O Peixe iniciou as conversas com o empresário de Mayke, mas precisa do aval do Verdão. O lateral-direito tem contrato até o fim do ano e não foi procurado para renovar.

O Santos entende que Mayke chegaria com status de titular. Igor Vinicius, ex-São Paulo, correria por fora.

As outras duas opções no elenco não empolgam a comissão técnica e diretoria: JP Chermont e Aderlan. Os motivos são diferentes.

O Peixe pretende negociar Chermont, de 19 anos. Ele recebeu sondagens do futebol brasileiro e internacional.

O clube vê potencial, porém, enxerga problemas defensivos claros. A ideia é ganhar dinheiro enquanto ele ainda nutre a boa expectativa das passagens por seleções brasileiras de base.

Já Aderlan, de 34 anos, tem limitações físicas. Ele se recuperou de cirurgia no joelho, mas encontra dificuldades no dia a dia. O UOL ouviu que, inclusive, ele já pensa na aposentadoria e cogita cursos da CBF para trabalhar com futebol.

Sem JP Chermont e Aderlan nos planos, o Santos quer Mayke e Igor Vinicius para uma disputa em alto nível na lateral. Mesmo cenário do lado esquerdo, com Souza e Escobar.

O Santos já anunciou Igor Vinicius e Willian Arão, e quer um ponta. O atacante uruguaio Brian Rodríguez interessa, mas a negociação com o América-MEX não é nada fácil.