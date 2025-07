Por que Palmeiras x Chelsea de agora não tem quase nada da final de 2021

Palmeiras e Chelsea voltam a se enfrentar em um Mundial de Clubes três anos depois dos ingleses levaram o título. Agora, porém, o cenário é totalmente diferente e quase tudo mudou, o que torna o duelo pelas quartas de final um capítulo quase que totalmente novo.

Apenas 9 remanescentes no Palmeiras

Apenas nove jogadores daquela final permanecem no Palmeiras: Weverton, Marcelo Lomba, Mayke, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez, Raphael Veiga, além do técnico Abel Ferreira.

Gómez e Piquerez, no entanto, então suspenso e sequer estão relacionados. Já Murilo tem uma lesão na coxa esquerda e também está fora.

Somente o goleiro Weverton deverá iniciar a partida como titular. O restante ficará no banco de reservas.

Chelsea também mudou

O Chelsea também está bem diferente de três anos atrás. Medalhões como Édouard Mendy, Azpilicueta, Rüdiger, Thiago Silva, Lukaku, Havertz e Mason Mount deixaram o clube. Os Blues têm apostado num elenco mais jovem, como Palmer, Caicedo e Jackson.

O Chelsea piorou depois daquilo. O Chelsea mudou de dono e de filosofia. O time do Chelsea hoje é mais jovem, e acho que agora se encurta a distância

PVC, colunista do UOL

Calendário favorece o Palmeiras?

O calendário da Copa do Mundo de Clubes fez com que o período da temporada dos clubes se invertesse. Se em fevereiro de 2022 o Chelsea estava no meio de suas atividades, agora chega ao confronto na "prorrogação". Anos atrás, o Palmeiras estava no início, e agora encara os ingleses no meio da jornada brasileira.

Agora é o Chelsea que vem de título

Em 2022, o Palmeiras chegou para o Mundial tendo sido campeão da Libertadores dois meses antes. Agora, está há mais de um ano sem título e vê o Chelsea chegar para o duelo tendo conquistado a Conference League.

Abel segue no cargo. Já o Chelsea...

Pelo lado do Palmeiras, o técnico segue sendo o mesmo de 2022: Abel Ferreira. Já o Chelsea, pouco depois daquele título, demitiu o alemão Thomas Tuchel e já está em seu quinto treinador.

De lá para cá, passaram pelos Blues o inglês Graham Potter, o espanhol Bruno Saltor Grau, o inglês Franck Lampard, o argentino Mauricio Pochettino, até chegar ao italiano Enzo Maresca, comandante atual.