Pimblett, Gaethje e mais! Topuria surge como favorito contra possíveis desafiantes ao título

No último sábado (28), com a vitória avassaladora sobre Charles 'Do Bronx' na luta principal do UFC 317, em Las Vegas (EUA), Ilia Topuria, para muitos, se consolidou como a principal estrela em atividade da organização. E tamanho 'hype' ao redor do nome de 'El Matador' já afetou diretamente as principais casas de apostas. E prova disso é que o georgiano radicado na Espanha desponta como franco favorito contra três possíveis próximos adversários no Ultimate: Paddy Pimblett, Arman Tsarukyan e Justin Gaethje.

E, curiosamente, o cenário em que o agora campeão peso-leve (70 kg) surge com maior margem de favoritismo é diante de Pimblett, com quem protagonizou uma encarada, ainda no octógono, logo após nocautear Do Bronx. De acordo com o site especializado 'BetOnline.ag', Topuria detém uma 'odd' de -500 diante do prospecto inglês, enquanto 'The Baddy' surge com uma 'odd' de +385.

Isso significa que para lucrar R$ 100 em um triunfo de Topuria, o fã de MMA deveria desembolsar antes uma quantia de R$ 500. Em contrapartida, uma aposta simples de R$ 100 na vitória de Pimblett pode trazer R$ 385 de retorno caso o investidor crave o resultado. Contra Gaethje, Ilia tem uma 'odd' -400, enquanto o americano surge como uma 'odd' de +330. O cenário mais equilibrado está em um possível embate com Tsarukyan, em que o campeão desponta com 'odd' -300 e o armênio com 'odd' +250.

Quem será o próximo da fila?

No momento, o nome desses três candidatos despontam com força para se credenciarem como próximos da fila pelo cinturão até 70 kg. Do ponto de vista esportivo, Tsarukyan pode levar a vantagem, visto que é o mais bem ranqueado entre as opções possíveis. Por outro lado, Pimblett tem a seu favor uma rivalidade já construída com Topuria e o apelo comercial acima da média. Por fim, o veterano Gaethje representa o público norte-americano, principal mercado consumidor do UFC. Agora resta saber por qual caminho a companhia irá seguir.

