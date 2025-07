Palmeiras x Chelsea: veja informações e prováveis escalações do jogo das quartas de final do Mundial

A sexta-feira é de decisão para o Palmeiras. A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira entra em campo para enfrentar o Chelsea em jogo único válido pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. A bola rola a partir das 22 horas (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA).

O Palmeiras está na Filadélfia desde a última sexta-feira. No mesmo palco, o Verdão venceu o Botafogo, por 1 a 0, na prorrogação e garantiu a vaga nas oitavas de final. A equipe alviverde ganhou uma folga no domingo e depois deu início à preparação no CT do Philadelphia Eagles, time da NFL, e realizou quatro sessões de treinos antes do duelo contra os ingleses.

Durante a preparação, o técnico Abel Ferreira precisou quebrar a cabeça para montar o time já que será obrigado a fazer mudanças forçadas na escalação devido às suspensões do zagueiro Gustavo Gómez e o do lateral esquerdo Piquerez, que receberam o segundo amarelo no duelo contra o Botafogo. Gómez, ainda, recebeu também o vermelho.

Além deles, segue de fora o zagueiro Murilo, com uma lesão na coxa esquerda. Ele já foi baixa nas oitavas de final. Com essas ausências, o Verdão terá mudança no setor defensivo. A zaga pode ser formada por Bruno Fuchs e Micael, enquanto Vanderlan deve ocupar a vaga de Piquerez.

Do lado do Chelsea, técnico Enzo Maresca terá o desfalque de um titular: Moisés Caicedo. O volante equatoriano recebeu o segundo amarelo no confronto das oitavas e cumprirá suspensão automática. Por outro lado, o treinador ganhou um novo reforço: o atacante brasileiro João Pedro, que foi anunciado na quinta-feira e já viajou aos Estados Unidos para integrar o elenco londrino.

Além disso, o treinador conta com o retorno de Nicolas Jackson. O atacante foi expulso na segunda rodada, contra o Flamengo, depois de uma entrada dura em Ayrton Lucas. Ele foi punido com dois jogos de suspensão e cumpriu contra o Los Angeles FC e Benfica. Contra o Palmeiras, volta a ficar no banco de reservas de Maresca.

Campanhas de Palmeiras e Chelsea no Mundial

O Palmeiras tem uma campanha invicta até o momento. Na primeira fase, teve dois empates (Porto e Inter Miami) e uma vitória (Al Ahly). Esses resultado fizeram o time avançar na liderança do Grupo A, com cinco pontos. Nas oitavas, venceu o Botafogo, por 1 a 0, com gol de Paulinho, no primeiro tempo da prorrogação.

Do outro lado, o Chelsea disputou seu último compromissos em Charlotte, na Carolina do Norte. Na oportunidade, venceu o Benfica, pro 4 a 1, no Bank of America Stadium. Na fase de grupos, os Blues conquistaram duas vitórias (Esperance de Tunis e Los Angeles FC) e sofreu uma derrota (Flamengo). Com isso, avançou como vice-líder da chave.

Palmeiras pode ter revanche

Palmeiras e Chelsea voltam a se enfrentar depois de pouco mais de três anos. Os times se enfrentaram pela primeira vez no em fevereiro de 2022, na final do Mundial de Clubes de 2021. Na ocasião, o ingleses venceram por 2 a 1, na prorrogação. Lukaku anotou o primeiro gol, Raphael Veiga empatou, de pênalti, e Havertz fez o tento da vitória dos Blues na prorrogação, também de pênalti, em Abu Dhabi.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS X CHELSEA

Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)



Data: 4 de julho de 2025, sexta-feira



Hora: às 22 horas (de Brasília)



Árbitro: Alireza Faghani (AUS)



Assistentes: Anton Shchetinin (AUS) e Ashley Beecham (AUS)



VAR: não divulgado

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Vanderlan; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Estêvão; Mauricio, Allan (Facundo Torres) e Vitor Roque.



Técnico: Abel Ferreira

CHELSEA: Sánchez; Malo Gusto, Chalobah, Colwill e Cucurella; Caicedo, Reece James, Enzo Fernández e Cole Palmer; Pedro Neto e Delap.



Técnico: Enzo Maresca