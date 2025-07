Palmeiras chega às quartas do Mundial com sete pendurados e tenta evitar suspensões em eventual semifinal

O Palmeiras passou pelo Botafogo no último fim de semana e garantiu uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, quando enfrentará o Chelsea. Para a 'decisão', o clube chega com uma preocupação 'extra', uma vez que chega com sete jogadores e mais o técnico pendurados.

O regulamento do Mundial de Clubes prevê que dois cartões amarelos já levam à suspensão de um atleta, e não três, como na maioria dos torneios nacionais. Com isso, o Palmeiras pode entrar em campo contra o Chelsea com o alerta ligado, tentando evitar novas suspensões em caso de classificação a uma eventual semifinal.

O Verdão havia chegado para as oitavas de final com seis jogadores pendurados. Destes, dois foram punidos e terão que cumprir suspensão diante do Chelsea: o zagueiro Gustavo Gómez e o lateral Piquerez. O paraguaio, inclusive, recebeu o amarelo e já estaria suspenso, mas ainda foi expulso na reta final do jogo.

Por outro lado, outros quatro atletas palmeirenses não foram advertidos nas oitavas de final e, portanto, seguem pendurados. São eles: Giay, Richard Ríos, Felipe Anderson e Raphael Veiga. Acontece que, ao longo da partida contra o Botafogo, a equipe ganhou outros três alertas.

Estêvão, Aníbal Moreno e Weverton receberam um amarelo na vitória sobre o Glorioso. O atacante foi punido já no banco de reservas. Já o volante e o goleiro foram advertidos com o cartão nos acréscimos da prorrogação, enquanto o Verdão tentava segurar o resultado.

Além dos jogadores, o Palmeiras também vê seu técnico pendurado. O técnico Abel Ferreira recebeu seu único amarelo no Mundial ainda na estreia do Verdão, no empate sem gols contra o Porto. Ele foi advertido aos 17 minutos da etapa final por reclamação.

VOCÊ NÃO CHEGA NUNCA, SEXTA-FEIRA? ? A contagem é regressiva e a ansiedade tá alta pras quartas de final da #FIFACWC! Garanta seu ingresso! ? https://t.co/E9zy7TC71P ?? Assista a todos os jogos do Verdão de graça no app da @DAZNFootball pic.twitter.com/03W8muteLh ? SE Palmeiras (@Palmeiras) July 2, 2025

Abel, por sua vez, tem demonstrado maior controle à beira do gramado na competição. Conhecido no futebol brasileiro pelas reclamações e reações mais enérgicas, o português tem adotado uma postura bastante respeitosa e calma desde o início do Mundial.

Em resumo, então, estes são os sete pendurados do Palmeiras: Weverton, Giay, Richard Ríos, Felipe Anderson, Raphael Veiga, Estêvão e Aníbal Moreno. Além, é claro, de Abel Ferreira.

Basta apenas mais uma fase para que os cartões sejam zerados. Isso deve acontecer a partir da semifinal. Assim, o Palmeiras tenta passar das quartas de final ileso para não correr o risco de perder mais nenhum atleta por suspensão em uma eventual classificação à fase seguinte.

De olho nos pendurados, o Palmeiras encara o Chelsea na noite desta sexta-feira, a partir das 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Em caso de empate, a partida irá para a prorrogação e, se necessário, aos pênaltis.

Caso avance às semifinais, o Palmeiras terá pela frente o vencedor do confronto entre Fluminense e Al-Hilal, da Árabia Saudita.