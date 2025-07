Palmeiras aprimora conceitos táticos e fecha preparação para enfrentar o Chelsea; veja provável escalação

O Palmeiras finalizou, na manhã desta quinta-feira, a preparação para o duelo decisivo das quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, contra o Chelsea, e realizou a última atividade no NovaCare Complex, CT do Philadelphia Eagles.

Antes de ir a campo, os jogadores assistiram a um vídeo elaborado pela comissão técnica de Abel Ferreira e realizaram ativação muscular na parte interna. Em seguida, o elenco aprimorou conceitos táticos no campo e depois ajustou posicionamentos e bolas paradas. Por fim, o plantel disputou um descontraído recreativo.

O atacante Paulinho, que tem seguido um cronograma individualizado de controle de carga, trabalhou normalmente com o restante do elenco. O camisa 10, portanto, segue à disposição de Abel.

Por outro lado, o treinador conta com os desfalques de Murilo, com lesão na coxa esquerda, Piquerez e Gustavo Gómez, que cumprirão suspensão automática. Com isso, Abel será obrigado a fazer algumas mudanças na equipe.

Dessa forma, a provável escalação do Palmeiras tem: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Vanderlan; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Estêvão; Mauricio, Allan (Facundo Torres) e Vitor Roque.

O Palmeiras entra em campo defendendo sua invencibilidade no torneio. O Verdão tem dois empates e duas vitórias até o momento. Do outro lado, o Chelsea tem três vitórias e uma derrota.

A bola rola para Palmeiras e Chelsea nesta sexta-feira, a partir das 22 horas (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA). Quem vencer em Palmeiras x Chelsea enfrenta o vencedor de Fluminense x Al Hilal na semifinal.