Osasco anuncia ponteira para a próxima temporada

O Osasco São Cristóvão Saúde anunciou nesta quinta-feira suas ponteiras para a temporada 2025/26. A equipe atual campeã da Superliga feminina renovou com Maira Cipriano e Rebeca Borges, além de ter contratado Maiara Basso, Natália Danielski e a norte-americana Caitie Baird.

Com estas cinco ponteiras confirmadas, o Osasco já tem 14 nomes confirmados para o próximo ciclo. O time paulista já anunciou as levantadoras Jenna Gray, Marina Siotto e Aninha Berto, as centrais Mayhara, Valquíria, Larissa e Geovana Vitória, e as opostas Tifanny Abreu e Bianca Cugno.

Perfil dos reforços

Com 24 anos e 1,91m de altura, Caitie Baird foi revelada pela Universidade de Stanford. Ela já defendeu o Bahçelievler Belediyespor, da Turquia e, recentemente, jogou na Liga dos Estados Unidos.

Por sua vez, Maiara Basso vem de uma temporada no Dentil Praia Clube, na qual lutou contra contusões e enfrentou uma cirurgia de hérnia de disco. Muito versátil, ela pode atuar também como oposta. Por fim, Natália chega após quatro temporadas no Unilife Maringá.

Maira segue com a camisa de Osasco como peça importante, especialmente no fundo de quadra. A ponteira de composição foi um dos pilares da recepção na campanha que culminou na conquista dos três títulos disputados na temporada 2024/25: Campeonato Paulista, Copa Brasil e Superliga. Já Rebeca tem se destacado nas categorias de base e já vinha trabalhando com o grupo principal.

"Buscamos atletas com características distintas para que tenhamos um leque de opções táticas na equipe ao longo da temporada. Todas têm muita qualidade e potencial para se desenvolver ainda mais em Osasco. Conhecemos bem a qualidade da Maira e da Rebeca, que seguem no time, e tenho certeza de que as atletas que estão chegando corresponderão à altura das nossas expectativas e objetivos", afirma o técnico Luizomar.